Đối thoại

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Văn Tuấn

10:37 | 15/04/2026
(TBTCO) - PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) khẳng định, Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu vừa được Quốc hội thông qua là một quyết sách rất đúng, rất trúng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ lạm phát chi phí đẩy, khi xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn rất phức tạp và khó lường.
PV: Sáng 12/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Chính sách này tác động ra sao tới doanh nghiệp, người dân và tăng trưởng kinh tế, thưa ông?

PGS. TS Lê Xuân Trường

PGS.TS Lê Xuân Trường: Xăng dầu là yếu tố đầu vào rất quan trọng của nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, logistics… Chi phí đầu vào của những lĩnh vực này tác động đến chi phí của các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác. Nói tổng quát, với vị trí quan trọng đó, nếu giá xăng dầu tăng đột biến thì có nguy cơ gây ra lạm phát chi phí đẩy. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế, tạo áp lực rất lớn đến sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, giá cả nhiều lĩnh vực sản xuất tăng và cấu phần chi phí xăng dầu trong chi phí đi lại của người dân tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đại bộ phận nhân dân.

Do vậy, Nghị quyết này là một quyết sách rất đúng, rất trúng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Đặc biệt, yếu tố cốt yếu tác động đến giá xăng dầu vẫn còn hiện hữu trong thời gian gần khi xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn rất phức tạp và khó lường.

Nghị quyết được thông qua sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ lạm phát chi phí đẩy. Từ đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế theo mục đích đã đề ra. Nghị quyết này cũng hỗ trợ đáng kể về tài chính cho các doanh nghiệp, chia sẻ và hỗ trợ người dân, giảm bớt tác động của giá xăng dầu đến chi phí đi lại cho người dân.

PV: Cũng có ý kiến cho rằng, cần kéo dài hơn chính sách giảm thuế xăng dầu thay vì thực hiện đến hết ngày 30/6/2026. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

PGS. TS Lê Xuân Trường: Nghị quyết này ra đời trong bối cảnh áp lực tăng giá xăng dầu do xung đột địa chính trị khu vực Trung Đông. Diễn biến cuộc xung đột này thời gian tới rất phức tạp, khó lường.

Từ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và diễn biến xung đột 6 tuần qua cho thấy, cuộc xung đột này được giải quyết như thế nào là rất khó đoán, có rất nhiều kịch bản có thể xảy ra. Trong khi đó, Nghị quyết này hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân nhưng cũng có tác động lớn đến thu ngân sách nhà nước, nếu quyết định giảm thuế quá dài có thể không phù hợp trong trường hợp yếu tố cốt yếu tác động đến giá xăng dầu xảy ra với kịch bản tốt.

Theo đó, việc xác định thời gian áp dụng đến hết tháng 6/2026 là phù hợp. Tùy theo diễn biến và dự báo phù hợp nhất ở thời điểm cuối tháng 6/2026, Quốc hội có thể cân nhắc tiếp tục kéo dài chính sách miễn, giảm thuế của Nghị quyết này sau tháng 6/2026. Lựa chọn này có thể khiến Quốc hội phải họp hoặc phải xin ý kiến Quốc hội thêm một lần nữa về vấn đề này nhưng đảm bảo chính sách thuế phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và nhà nước.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

PV: Bên cạnh các quyết sách từ Chính phủ, Quốc hội, theo ông cần có kịch bản, giải pháp ra sao để kiểm soát giá xăng dầu, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh nhiều biến động khó lường thay vì thực hiện các chính sách giảm thuế?

PGS. TS Lê Xuân Trường: Với Nghị quyết về thuế xăng dầu lần này, chúng ta đã sử dụng hết dư địa chính sách thuế gián thu đối với xăng dầu. Chúng ta cần theo dõi sát sao và dự báo tốt nhất có thể về các kịch bản diễn biến cuộc xung đột ở Trung Đông - yếu tố cốt yếu tác động đến giá xăng dầu thế giới để có quyết sách phù hợp.

Các doanh nghiệp cần nghiên cứu tối ưu hóa bài toán kinh doanh, nghiên cứu chuyển đổi dây chuyền công nghệ để giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu, giảm bớt tác động tiêu cực của giá xăng dầu.

PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính)

Dưới góc độ chính sách tài khóa, chúng ta còn một công cụ có thể sử dụng phù hợp với trong các kịch bản khác nhau, đó là Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, tùy theo diễn biến giá xăng dầu thế giới và dự báo các yếu tố cốt yếu tác động đến giá xăng dầu, chúng ta sẽ điều chỉnh mức trích quỹ, sử dụng quỹ và tạm ứng ngân sách nhà nước để đủ nguồn chi bình ổn giá.

PV: Theo ông, người dân và doanh nghiệp cần thay đổi hành vi tiêu dùng và quản trị ra sao, để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, tăng tính chủ động, giảm tác động từ xăng dầu?

PGS. TS Lê Xuân Trường: Các doanh nghiệp có thể biến “nguy” thành “cơ”. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nghiên cứu tối ưu hóa bài toán kinh doanh, giảm bớt tác động tiêu cực của giá xăng dầu. Chẳng hạn như, các doanh nghiệp vận tải, logistics nghiên cứu tối ưu hóa chuỗi cung ứng để giảm thấp nhất tỷ lệ phương tiện vận tải chạy những quãng đường không có hàng; các doanh nghiệp nghiên cứu chuyển đổi dây chuyền công nghệ để giảm bớt sử dụng năng lượng hóa thạch, giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu; các doanh nghiệp có thể tăng cường chuyển đổi số, mở rộng diện làm việc từ xa trên môi trường số và internet…

Đây cũng là cơ hội để chuyển hướng sử dụng phương tiện vận tải theo hướng tiêu dùng xanh, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, tăng tỷ lệ sử dụng ô tô, xe máy điện. Người dân cũng cần cân nhắc giảm bớt nhu cầu di chuyển, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết, tăng cường sử dụng phương tiện công cộng…

PV: Việc thực hiện các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu chắc chắn sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách, theo ông ngành Tài chính cần có giải pháp gì để đảm bảo nguồn thu ngân sách?

PGS. TS Lê Xuân Trường: Trước hết cần lưu ý rằng, tác động trực tiếp của chính sách miễn, giảm thuế đối với xăng dầu làm giảm thu ngân sách. Tuy vậy, cần lưu ý rằng, quyết sách đúng đắn này sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng ổn định sẽ tạo nguồn thu bù đắp một phần giảm thu từ miễn, giảm thuế đối với xăng dầu.

Dù vậy, trong ngắn hạn tác động giảm thu là không thể tránh khỏi. Vì thế, để đảm bảo cân đối ngân sách, cần thực hiện đồng thời hai định hướng lớn. Một là, thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thu, đảm bảo quản lý thuế đúng luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra thuế, hạn chế thất thu thuế.

Hai là, tăng cường kỷ luật quản lý chi ngân sách, đảm bảo chi ngân sách trọng tâm, trọng điểm, chống lãng phí trong đầu tư công; tiết kiệm chi thường xuyên đối với các khoản chi không thực sự cần thiết…

PV: Xin cảm ơn ông!

Bài liên quan

(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Văn Hiến - chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng các quý tiếp theo và cả năm 2026, Việt Nam cần củng cố niềm tin thị trường, lấy cầu nội địa và đầu tư, đặc biệt đầu tư công làm trụ đỡ, đồng thời duy trì xuất khẩu theo hướng thích ứng và nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
(TBTCO) - Sau giai đoạn kiểm đếm, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, sai lệch thông tin, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Việc Việt Nam gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille), dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, được kỳ vọng sẽ cắt giảm đáng kể thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Trao đổi với phóng viên, TS. Phan Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), giảng viên Học viện Tư pháp phân tích cơ chế vận hành mới và những tác động tích cực đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và giao dịch quốc tế.
(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 9/2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Tài chính Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
