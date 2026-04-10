Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp tình thế kịp thời và nhân văn

Hoàng Yến

18:03 | 10/04/2026
(TBTCO) - Thảo luận về việc tiếp tục giảm thuế xăng dầu, các đại biểu đều đồng thuận về tính cấp thiết của việc miễn giảm thuế để khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đại biểu đóng góp một số ý kiến về thời hạn áp dụng, tác động tới ngân sách cũng như chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
Chiều 10/4, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Quyết sách tình thế kịp thời

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) phát biểu.

Thống nhất cao với việc ban hành Nghị quyết, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) cho rằng trong bối cảnh thế giới đang diễn ra rất nhiều vấn đề phức tạp và khó lường, việc ban hành nghị quyết này là một giải pháp thiết thực nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước, đồng thời giảm thiểu các hệ lụy tiêu cực do đà tăng giá xăng dầu gây ra. Nhấn mạnh đây là một "nghị quyết mang tính giải quyết tình thế" rất phù hợp, đại biểu cũng tán thành việc áp dụng đến hết ngày 30/6/2026 như đề xuất của Chính phủ.

Cũng đồng tình với việc ban hành Nghị quyết, song đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP. Hồ Chí Minh) đề nghị Quốc hội cân nhắc kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm thuế cho đến hết năm 2026, hoặc ít nhất là đến ngày 30/9/2026. Bởi, theo đại biểu, dù dự thảo giao cho Thủ tướng Chính phủ quyền linh hoạt điều chỉnh, nhưng việc quy định mốc thời gian quá ngắn sẽ "chưa đảm bảo được tính ổn định về mặt tâm lý đối với doanh nghiệp và người dân". Theo đại biểu, kể cả trong thời gian tới giá xăng dầu thế giới có hạ nhiệt nhờ các thỏa thuận quốc tế, thì Việt Nam cũng không vội điều chỉnh thuế để chia sẻ với doanh nghiệp và người dân.

Đại biểu lo về áp lực với ngân sách

Tranh luận lại quan điểm này, đại biểu Nguyễn Minh Sơn (đoàn Đồng Tháp) bày tỏ nhất trí chỉ áp dụng đến ngày 30/6/2026. Đại biểu phân tích, với mức giảm thu 7.300 tỷ đồng/tháng, chỉ trong 2,5 tháng ngân sách sẽ hụt 18.250 tỷ đồng. Nếu cộng thêm 8.000 tỷ đồng mà Thủ tướng vừa xử lý (tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu), tổng nguồn lực Nhà nước hỗ trợ và chịu hụt thu đã lên tới 26.250 tỷ đồng.

Như vậy, nếu kéo dài, Chính phủ sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn trong cân đối tài khóa, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư phát triển, giải ngân đầu tư công, các chương trình an sinh xã hội, đồng thời tăng áp lực vay nợ công và tác động đến tăng trưởng dài hạn. Do đó, việc áp dụng đến 30/6/2026 và giao quyền cho Thủ tướng ban hành quyết định tùy tình hình thực tế là giải pháp giúp Chính phủ có dư địa điều hành, tính toán cân đối ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn phát biểu

Đồng tình với đại biểu Sơn, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) nhận định chính sách miễn giảm thuế là vô cùng nhân văn và kịp thời. Tuy nhiên, ông cho rằng từ nay đến 30/6, có khả năng tình hình Trung Đông sẽ lắng dịu, giúp giá dầu bình ổn trở lại. Nếu giá đã ổn định mà vẫn tiếp tục miễn thuế đến cuối năm thì sẽ gây thất thu ngân sách rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh năm nay ngân sách đối mặt nhiều khó khăn.

Cũng bàn về tính linh hoạt, đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn Hải Phòng) đề nghị bổ sung thẩm quyền linh hoạt hơn nữa cho Chính phủ tại khoản 2 Điều 4. Thay vì việc rút ngắn hay kéo dài phải áp dụng trọn gói cho cả 3 sắc thuế, ông đề nghị cho phép Thủ tướng căn cứ tình hình thực tiễn để "điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài hiệu lực của nghị quyết này, hoặc là từng loại thuế được quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3".

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Bên cạnh câu chuyện về thuế, các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị về dài hạn. Đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị Chính phủ tập trung vào ba trụ cột năng lượng căn cơ gồm: tối ưu hóa năng lực sản xuất nội địa; xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia đúng tầm; đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh.

Ở góc độ thị trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra để bình ổn giá, tránh hiện tượng "tát nước theo mưa", đồng thời, áp dụng hình phạt thật nặng với tội phạm buôn lậu xăng dầu vì hành vi này đe dọa trực tiếp an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đại biểu, nếu hai nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và Bình Sơn hoạt động tối đa 100% công suất, Việt Nam có thể đáp ứng tới 80% lượng xăng dầu nội địa. Do đó, cần phát huy tối đa công suất hai nhà máy này và khẩn trương đẩy nhanh dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy Bình Sơn để có khả năng xử lý nguồn dầu thô. Về dự trữ quốc gia, đại biểu đề nghị tách bạch giữa dự trữ để sản xuất với dự trữ quốc gia. Hệ thống kho dự trữ phải độc lập với kho của doanh nghiệp.

Bổ sung thêm giải pháp tăng thu cho ngân sách, đại biểu Nguyễn Minh Sơn đề nghị Chính phủ cần tăng cường chống thất thu, vươn tầm khai thác các lĩnh vực mới như kinh tế số, đồng thời phải ưu tiên chi ngân sách thật hiệu quả vào các dự án hạ tầng có tính lan tỏa cao.

Lắng nghe và phản hồi các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn và khẳng định Chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ, thấu đáo các góp ý đầy trách nhiệm của các đại biểu. Về thời gian hiệu lực của Nghị quyết, Bộ trưởng khẳng định sẽ tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng các luồng ý kiến để báo cáo lại Chính phủ và cơ quan thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Quốc hội.

Đối với an ninh năng lượng, Bộ trưởng nhấn mạnh, các chiến lược về tăng công suất sản xuất nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa nhiên liệu, xây dựng kho dự trữ chiến lược và kiểm soát lạm phát đều đã được tích hợp đầy đủ, toàn diện trong bài phát biểu định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Đối với yêu cầu về việc cân đối ngân sách, tăng cường hiệu quả chi tiêu như đại biểu Nguyễn Minh Sơn đề cập, Bộ trưởng làm rõ, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, cũng như các vấn đề vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn đều đã quán triệt tinh thần này.

Một điểm mới đột phá của kế hoạch đầu tư công trung hạn kỳ này, được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội 14, là "mỗi một công trình, dự án được bố trí phải tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội của từng chương trình, dự án", Bộ trưởng cho hay.

Rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công, gia hạn thời hạn báo cáo đến 5/5/2026

Rà soát, chuẩn hóa số liệu tổng kiểm kê tài sản công, gia hạn thời hạn báo cáo đến 5/5/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4501/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, đồng thời điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo đến trước ngày 5/5/2026.
Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch

Đẩy nhanh xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm minh bạch

(TBTCO) - Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần bảo đảm minh bạch, chống thất thoát và hỗ trợ vận hành thông suốt bộ máy mới.
Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

(TBTCO) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước, đồng thời nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kéo giảm chỉ số ICOR.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngành Tài chính đề xuất nhiều chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Quý I/2026 nền kinh tế chưa đạt mục tiêu tăng trưởng Chính phủ đề ra do phải ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất nhiều chính sách tài khóa, đặc biệt chính sách với mặt hàng xăng dầu, trong đó có ứng tiền ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu…, để ứng phó linh hoạt trước biến động, nhằm giữ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Kế hoạch 2026 - 2030: Xác định tăng trưởng "hai con số" là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Kế hoạch 2026 - 2030: Xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

(TBTCO) - Trong kế hoạch 2026 - 2031, Chính phủ xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.
Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) hơn 136,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 2 tỉnh (Cà Mau là 55,2 tấn, Gia Lai là 81,495 tấn) để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
