Ngân hàng - Bảo hiểm

HDBank, VIFC - HCMC và LSE thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mở rộng kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt

16:08 | 14/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange – LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC - HCMC) đã tổ chức Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính toàn cầu.
aa

Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư và các doanh nghiệp lớn, phản ánh sự quan tâm ngày càng gia tăng của cộng đồng tài chính toàn cầu đối với Việt Nam như một điểm đến đầu tư dài hạn.

LSE là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế niêm yết và vận hành một trong những thị trường trái phiếu lớn nhất toàn cầu, với quy mô khoảng 34 nghìn tỷ USD. Với vai trò là nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế, London giữ vị trí trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu và là điểm đến quan trọng đối với các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chính Minh phát biểu: “TP. Hồ Chí Minh trân trọng chào đón sự hợp tác giữa HDBank, Trung tâm tài chính quốc tế và London Stock Exchange, như một biểu tượng kết nối niềm tin và cơ hội vào đúng thời điểm kinh tế Việt nam đặt tăng trưởng GDP trên 10%. Chúng tôi cam kết kiến tạo môi trường tài chính quốc tế minh bạch, nơi doanh nghiệp Việt tự tin vươn tầm, góp phần định hình tương lai thịnh vượng chung”.

Hợp tác HDBank - London Stock Exchange: Trục kết nối thị trường vốn quốc tế

Tại diễn đàn, HDBank và LSE đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập khuôn khổ dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động huy động vốn xuyên biên giới, bao gồm phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính trên thị trường London, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và nâng cao tiêu chuẩn minh bạch, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang tái cấu trúc theo hướng chọn lọc và bền vững hơn, nhu cầu kết nối sâu hơn với các thị trường vốn toàn cầu của TP. Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng trở nên rõ nét, đặc biệt đối với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC). Diễn đàn lần này được thiết kế như một nền tảng kết nối trực tiếp, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận các chuẩn mực tài chính toàn cầu, từ tư vấn chiến lược, cấu trúc vốn đến các cơ hội niêm yết và huy động vốn trên thị trường London.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank và bà Dame Julia Hoggett – Tổng Giám đốc LSE thực hiện nghi thức trao thoả thuận hợp tác vào ngày 14/4.

Trong khuôn khổ hợp tác này, HDBank công bố kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tài chính bền vững và mở rộng nguồn vốn dài hạn từ thị trường quốc tế.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank cho biết: “Quan hệ hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London không chỉ hướng tới việc huy động vốn, mà còn mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, minh bạch và phát triển bền vững. Thông qua nền tảng của London, HDBank kỳ vọng sẽ mở ra một kênh kết nối dài hạn giữa thị trường Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế”.

Bà Dame Julia Hoggett - Tổng Giám đốc LSE chia sẻ: “Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng ngày càng lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của HDBank trong việc thúc đẩy kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội vốn toàn cầu. Sự hợp tác này phản ánh cam kết của London trong việc đồng hành cùng các thị trường mới nổi trong quá trình nâng cao tiêu chuẩn và hội nhập tài chính quốc tế”.

Sự kiện cũng là bước tiếp nối các trao đổi chiến lược giữa HDBank và LSE trong thời gian qua. Sau chuyến làm việc của đoàn lãnh đạo HDBank do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn đầu tại London vào tháng 10/2025, các định hướng hợp tác về huy động vốn quốc tế, niêm yết và kết nối nhà đầu tư toàn cầu đang từng bước được cụ thể hóa thông qua các thỏa thuận và sáng kiến được công bố tại Diễn đàn lần này.

Mở rộng tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ diễn đàn, HDBank cùng LSE cũng đã triển khai các thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam nhằm hỗ trợ tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Ông Phạm Quốc Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT HDBank và ông Thomas James Jacobs - Giám đốc quốc gia IFC Việt Nam trao Thỏa thuận hợp tác giữa HDBank và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) về phát triển tài chính bền vững
Ông Nguyễn Hữu Đặng – Tổng Giám đốc HDBank và ông William Dale - Tổng Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương - trao thoả thuận hợp tác giữa HDBank và Temenos về giải pháp Core Banking cho HDBank và các đơn vị thành viên.

Các thỏa thuận này tập trung vào việc thu xếp cấu trúc huy động vốn, tư vấn niêm yết và kết nối với các nhà đầu tư toàn cầu, qua đó mở ra các kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu như Hoa Sen, THACO và Phúc Sinh, đại diện cho nhóm doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô vốn và nâng cao tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế.

Mở rộng hợp tác với các định chế tài chính và công nghệ quốc tế

Bên cạnh các hợp tác với doanh nghiệp, HDBank tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính và đối tác công nghệ quốc tế nhằm củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Thỏa thuận hợp tác giữa VIFC - HCMC và LSE góp phần đặt nền tảng cho việc phát triển thị trường vốn theo chuẩn quốc tế trong khuôn khổ VIFC - HCMC. Đồng thời, HDBank và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển tài chính chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực công nghệ, HDBank hợp tác với Temenos nhằm triển khai nền tảng core banking thế hệ mới cho HDBank, Vikki Digital Bank và các định chế tài chính trong hệ sinh thái, tạo nền tảng công nghệ cho tăng trưởng dài hạn và đổi mới sáng tạo.

Gắn kết tài chính - công nghệ trong hệ sinh thái VIFC - HCMC

Các hợp tác được công bố tại diễn đàn cho thấy một mô hình phát triển tích hợp đang được hình thành, trong đó HDBank đóng vai trò trung tâm tài chính, LSE đóng vai trò cửa ngõ thị trường vốn quốc tế, và VIFC - HCMC đóng vai trò nền tảng hạ tầng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Fintech Hub - cấu phần cốt lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế - đã chính thức ra mắt, đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, quỹ đầu tư fintech với quy mô dự kiến 30 triệu USD cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng.

Lễ ra mắt Fintech Hub – trái tim công nghệ của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Ông Dr. Philipp Rösler - chuyên gia quốc tế về tài chính nhận định: “Trong bối cảnh cấu trúc tài chính toàn cầu đang thay đổi, khả năng kết nối hiệu quả giữa dòng vốn, công nghệ và chính sách sẽ quyết định vị thế của các trung tâm tài chính mới nổi. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu, và các sáng kiến hợp tác như giữa HDBank và Sở Giao dịch Chứng khoán London là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó”.

Thông qua thỏa thuận hợp tác toàn diện với LSE và các đối tác quốc tế, HDBank đang là cầu nối giữa thị trường tài chính Việt Nam và hệ thống vốn toàn cầu.

Việc thiết lập các kênh kết nối trực tiếp với các trung tâm tài chính hàng đầu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính quốc tế./.

Hải Băng
Từ khóa:
hdbank lse VIFC-HCMC Huy động vốn xuyên biên kết nối thị trường tài chính quốc tế

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,050 ▲200K 17,300 ▲150K
Kim TT/AVPL 17,010 ▲150K 17,310 ▲150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Nguyên Liệu 99.99 15,600 ▼100K 15,800 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 15,550 ▼100K 15,750 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,410 ▼100K 16,810 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,360 ▼100K 16,760 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,290 ▼100K 16,740 ▼100K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Hà Nội - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Đà Nẵng - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Miền Tây - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Tây Nguyên - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
NL 99.90 15,630 ▲30K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,680 ▲30K
Trang sức 99.9 16,460 ▲120K 17,160 ▲120K
Trang sức 99.99 16,470 ▲120K 17,170 ▲120K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,705 ▲20K 17,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,705 ▲20K 17,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,702 ▲20K 1,727 ▲15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,702 ▲20K 1,728 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,682 ▲20K 1,712 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,005 ▲146853K 169,505 ▲152703K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,663 ▲1125K 128,563 ▲1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,678 ▲1020K 116,578 ▲1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,692 ▲915K 104,592 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 9,107 ▼81088K 9,997 ▼89098K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,648 ▲626K 71,548 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Cập nhật: 14/04/2026 17:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18176 18451 19026
CAD 18599 18876 19493
CHF 33085 33471 34120
CNY 0 3800 3870
EUR 30400 30675 31699
GBP 34848 35241 36171
HKD 0 3231 3433
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15207 15794
SGD 20159 20442 20969
THB 737 800 855
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26158 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,141 26,141 26,361
USD(1-2-5) 25,096 - -
USD(10-20) 25,096 - -
EUR 30,545 30,569 31,830
JPY 161.35 161.64 170.32
GBP 35,055 35,150 36,139
AUD 18,367 18,433 19,012
CAD 18,805 18,865 19,442
CHF 33,302 33,406 34,176
SGD 20,311 20,374 21,052
CNY - 3,800 3,921
HKD 3,304 3,314 3,432
KRW 16.44 17.14 18.53
THB 784.42 794.11 846.57
NZD 15,179 15,320 15,679
SEK - 2,826 2,908
DKK - 4,087 4,206
NOK - 2,747 2,827
LAK - 0.92 1.26
MYR 6,238.84 - 6,999.91
TWD 753.77 - 907.53
SAR - 6,918.45 7,242.94
KWD - 83,916 88,736
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 30,417 30,539 31,723
GBP 34,960 35,100 36,109
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 33,039 33,172 34,112
JPY 161.54 162.19 169.49
AUD 18,319 18,393 18,985
SGD 20,317 20,399 20,983
THB 803 806 842
CAD 18,755 18,830 19,398
NZD 15,202 15,735
KRW 17.05 18.73
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 18292 18392 19317
CAD 18747 18847 19862
CHF 33207 33237 34820
CNY 3801.7 3826.7 3962
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30521 30551 32276
GBP 35062 35112 36880
HKD 0 3355 0
JPY 161.92 162.42 172.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15221 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20292 20422 21145
THB 0 766 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17300000
SBJ 15000000 15000000 17300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,164 26,132 26,361
USD20 26,164 26,132 26,361
USD1 26,164 26,132 26,361
AUD 18,342 18,442 19,561
EUR 30,669 30,669 32,077
CAD 18,699 18,799 20,104
SGD 20,367 20,517 21,445
JPY 162.46 163.96 168.53
GBP 34,961 35,311 36,189
XAU 16,998,000 0 17,302,000
CNY 0 3,712 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/04/2026 17:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80