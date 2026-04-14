Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hôm nay giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trở lại mốc 86.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ 200 - 300 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, đạt mức 86.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đắk Nông cũng ghi nhận mức tăng 200 đồng/kg, lên 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 85.500 đồng/kg.

Đà phục hồi này phần nào phản ánh sự điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi giảm trước đó, đồng thời cho thấy tâm lý thị trường đã bớt tiêu cực hơn. Tuy vậy, mức tăng vẫn khá thận trọng, cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London trong tuần trước giảm mạnh, với hợp đồng tháng 5/2026 giảm 3,6% xuống 3.324 USD/tấn, còn hợp đồng tháng 7 giảm 3,2%, về 3.239 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York lại tăng trưởng tích cực. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 1,6%, đạt 300,1 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 7 tăng 2,2%, lên 295,9 US cent/pound.

Sự khác biệt này chủ yếu đến từ yếu tố nguồn cung. Trong khi Robusta đang được bổ sung mạnh từ các vụ thu hoạch mới, thì Arabica vẫn trong trạng thái tương đối khan hiếm, qua đó tạo lực đỡ cho giá.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mới, tiếp tục dao động trong khoảng 138.500 - 139.500 đồng/kg. Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá cao nhất với 139.500 đồng/kg. Đắk Nông duy trì mức 139.000 đồng/kg, trong khi các khu vực như Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch quanh 138.500 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường đang trong trạng thái ổn định sau các phiên điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản không quá sôi động khi cả người bán lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đều thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen và tiêu trắng nhìn chung không có nhiều biến động. Theo dữ liệu mới nhất, giá tiêu đen Indonesia đang ở mức 7.074 USD/tấn, trong khi Brazil giữ mức 6.150 USD/tấn và Malaysia đạt 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia duy trì mức 9.320 USD/tấn, Việt Nam và Malaysia lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.