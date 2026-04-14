Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Giá cao su tại các thị trường lớn hôm nay đồng loạt giảm.

Giá cao su thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan giảm 0,5% (0,4 Baht) về mức 79,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,1% (0,5 Yên) về mức 381 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,1% (15 Nhân dân tệ) về mức 16,905 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,4%, xuống 205,6 US cent/kg.

Giới đầu tư chuyển sang thế “giữ mình” trên các thị trường châu Á khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ “nóng” trở lại. Thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Vùng Vịnh đứng trước nguy cơ đổ vỡ, trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc không kích vào Lebanon, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

Ở góc độ hàng hóa, thị trường cao su cũng chịu ảnh hưởng kép. Theo ICIS, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 40% sản lượng cao su polybutadiene toàn cầu, tương đương 2,2 triệu tấn/năm, và động thái mở rộng đầu tư ra nước ngoài, điển hình là hợp đồng 1,09 tỷ USD của Sinopec Engineering tại Kazakhstan cho thấy cuộc cạnh tranh nguồn cung vẫn đang âm thầm gia tăng./.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.