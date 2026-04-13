Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

06:12 | 13/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (13/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng khi giá các mặt hàng ít biến động, giao dịch mua bán chậm ở nhiều địa phương. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định ở nhiều phân khúc, chưa ghi nhận biến động đáng kể.
Giá lúa gạo hôm nay tiếp tục trầm lắng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.800 - 6.100đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.100đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 333 - 337 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 452 - 456 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 336 - 340 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 357 - 361 USD/tấn.

Tại Ấn Độ thị trường đi ngang, gạo 5% tấm được chào bán dao động 336 - 340 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 284 - 288 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo thế giới tiếp tục biến động dưới tác động của xung đột địa chính trị, giá năng lượng neo cao và chi phí logistics chưa hạ nhiệt, gây áp lực lên cung - cầu và mặt bằng giá. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, người mua vẫn giữ tâm lý thận trọng, theo dõi sát diễn biến cước vận tải trước khi ký kết đơn hàng mới./.

Theo thông từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 3/2026, Việt Nam xuất khẩu đạt 1 triệu tấn, với kim ngạch đạt 516,5 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,3 triệu tấn triệu tấn, trị giá 1,11 tỷ USD, tăng 0,2% về khối lượng nhưng giảm 7,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2026 đạt 480,1 USD/tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2025.
Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Giá bạc hôm nay (12/4/) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất và tín hiệu địa chính trị tích cực, cải thiện tâm lý thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.
Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
Áp lực cân bằng cán cân thương mại

Áp lực cân bằng cán cân thương mại

(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/4) điều chỉnh giảm từ 300 - 400 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 85.000 - 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ so với ngày hôm qua.
Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt "điểm nghẽn" về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm