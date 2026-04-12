Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Hà Phương

Hà Phương

22:13 | 12/04/2026
Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.
Chương trình hành động xác định các nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 210-KL/TW, các chủ trương, kết luận của cấp có thẩm quyền về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 210-KL/TW; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nhất là công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Ảnh: Ảnh: VGP

Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương trình đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, về công tác hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, xóa bỏ chồng lấn, chồng chéo, nhất là các nhiệm vụ, quyền hạn có tính liên thông giữa 3 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã).

Đồng thời, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực để bảo đảm phân cấp, phân quyền triệt để giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với chính quyền địa phương; giữa người đứng đầu bộ, ngành với chính quyền địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương...

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó, ưu tiên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách; giáo dục, đào tạo.

Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp

Chương trình hành động nêu rõ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành việc ban hành các quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính... đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ, phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW nêu rõ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ tài chính công theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành

Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu tinh, gọn, mạnh.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, Chính phủ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành sẽ theo hướng cơ bản giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng thời, tiếp tục sà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành (ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp...).

Các cơ quan báo chí được sắp xếp theo quy định của cấp có thẩm quyền; duy trì các đơn vị đã đạt mức độ tự chủ chủ thường xuyên trở lên và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng ở cấp bộ, ngành, Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; các đơn vị sự nghiệp công lập khác phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 105/NQ-CP cũng nêu rõ định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và môi trường./.

Hà Phương
