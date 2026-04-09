Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Hà Phương

15:55 | 09/04/2026
(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ/ĐUBTC Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng tháng 4/2026 về hoàn thiện các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị mở rộng tháng 4/2026 về hoàn thiện các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ảnh minh họa.

Nghị quyết nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính cơ bản thống nhất với bố cục, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, công tác tổ chức thực hiện đã nêu trong các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính cần phải bảo đảm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tài chính; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu và rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính giao các đơn vị có ý kiến ngay với Vụ Ngân sách nhà nước để hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế, tổng công ty về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, Vụ Ngân sách nhà nước khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong Bộ tập trung nghiên cứu Kết luận số 18-KL/TW, tích cực triển khai ngay, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận, đặc biệt là các công việc có thời hạn hoàn thành trong tháng 4 và quý II/2026 và các nhiệm vụ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; rà soát pháp luật; hướng dẫn tiết kiệm chi thường xuyên; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đối với các công việc Bộ Tài chính phối hợp theo chức năng, thẩm quyền./.

Từ khóa:
đảng ủy bộ tài chính chương trình hành động Triển khai Kết luận hội nghị trung ương tăng trưởng 2 con số Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

