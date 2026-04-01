Tiêu chí văn hóa doanh nghiệp: “Cầu nối” đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW vào thực tiễn

PV: Thưa ông, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới. Việc xây dựng các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp hiện nay được điều chỉnh như thế nào để bám sát tinh thần Nghị quyết?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Điểm cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW là đưa văn hóa trở thành nền tảng nội sinh của phát triển. Vì vậy, khi xây dựng và điều chỉnh các bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi quán triệt tinh thần này theo hướng rất cụ thể: tiêu chí phải “đi được vào đời sống”, chứ không chỉ mang tính định hướng.

Một thay đổi quan trọng là cách tiếp cận theo hướng mở và linh hoạt hơn. Nếu trước đây, tiêu chí mang tính chuẩn mực cao, phù hợp với các doanh nghiệp lớn, thì hiện nay đã được thiết kế lại theo hướng phân tầng, giúp cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tham gia và từng bước nâng cấp.

Các tiêu chí không chỉ phản ánh giá trị đạo đức kinh doanh, mà còn tích hợp yêu cầu về tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập. Đây chính là cách cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết vào từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PV: Vậy các tiêu chí này đóng vai trò như thế nào trong việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn doanh nghiệp?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Có thể hiểu, bộ tiêu chí chính là “công cụ chuyển hóa” các định hướng lớn thành hành động cụ thể. Trước đây, doanh nghiệp muốn xây dựng văn hóa thường thiếu một khung tham chiếu rõ ràng, dẫn đến triển khai rời rạc.

Hiện nay, với hệ thống tiêu chí được xây dựng bài bản, doanh nghiệp có thể nhìn thấy rõ mình đang ở đâu, cần làm gì và hướng tới chuẩn mực nào. Đặc biệt, các tiêu chí được chia thành nhóm bắt buộc và nhóm phát triển, giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo nền tảng, vừa có động lực cải tiến liên tục.

Điều quan trọng hơn, bộ tiêu chí này không tách rời, mà được tích hợp từ nhiều chủ trương lớn của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW. Nhờ đó, doanh nghiệp khi triển khai không chỉ xây dựng văn hóa nội bộ, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa chung của quốc gia.

PV: Làm thế nào để các tiêu chí này không chỉ dừng ở lý thuyết, mà thực sự đi vào hoạt động của doanh nghiệp, thưa ông?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Chúng tôi xác định rõ, nếu chỉ dừng ở việc ban hành tiêu chí, thì sẽ không tạo ra chuyển biến thực chất. Vì vậy, cách làm là triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, gắn với từng cộng đồng doanh nghiệp cụ thể.

Sau khi công bố, các bộ tiêu chí được lan tỏa thông qua hệ thống hiệp hội, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức hướng dẫn, đào tạo và ký kết chương trình triển khai. Khi có sự vào cuộc của địa phương, việc thực hiện sẽ bài bản và có tính hệ thống hơn.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải coi văn hóa là một phần trong chiến lược phát triển, chứ không phải hoạt động mang tính hình thức. Khi lãnh đạo doanh nghiệp thực sự nhận thức đúng, các tiêu chí sẽ tự nhiên trở thành chuẩn mực hành vi trong tổ chức.

PV: Theo ông, đâu là thay đổi lớn nhất trong nhận thức của doanh nghiệp về văn hóa hiện nay?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Trước đây, nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến văn hóa khi đã phát triển ổn định. Nhưng hiện nay, xu hướng đã thay đổi rõ rệt: văn hóa được xây dựng ngay từ đầu như một nền tảng.

Điều này rất phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, khi văn hóa không còn là yếu tố “đi sau” mà trở thành động lực phát triển. Doanh nghiệp có văn hóa tốt sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng uy tín và phát triển bền vững hơn.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo hướng sát thực tiễn hơn, dễ áp dụng hơn, để văn hóa doanh nghiệp thực sự lan tỏa, trở thành một phần của sức mạnh mềm quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!