Tiêu chí văn hóa doanh nghiệp: “Cầu nối” đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW vào thực tiễn

Song Linh

10:07 | 01/04/2026
(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống kinh tế. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với NSND. Vũ Ngoạn Hợp - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam về việc xây dựng và triển khai các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp gắn với tinh thần Nghị quyết.
PV: Thưa ông, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra những yêu cầu mới. Việc xây dựng các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp hiện nay được điều chỉnh như thế nào để bám sát tinh thần Nghị quyết?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Điểm cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW là đưa văn hóa trở thành nền tảng nội sinh của phát triển. Vì vậy, khi xây dựng và điều chỉnh các bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi quán triệt tinh thần này theo hướng rất cụ thể: tiêu chí phải “đi được vào đời sống”, chứ không chỉ mang tính định hướng.

Một thay đổi quan trọng là cách tiếp cận theo hướng mở và linh hoạt hơn. Nếu trước đây, tiêu chí mang tính chuẩn mực cao, phù hợp với các doanh nghiệp lớn, thì hiện nay đã được thiết kế lại theo hướng phân tầng, giúp cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tham gia và từng bước nâng cấp.

Các tiêu chí không chỉ phản ánh giá trị đạo đức kinh doanh, mà còn tích hợp yêu cầu về tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập. Đây chính là cách cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết vào từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PV: Vậy các tiêu chí này đóng vai trò như thế nào trong việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn doanh nghiệp?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Có thể hiểu, bộ tiêu chí chính là “công cụ chuyển hóa” các định hướng lớn thành hành động cụ thể. Trước đây, doanh nghiệp muốn xây dựng văn hóa thường thiếu một khung tham chiếu rõ ràng, dẫn đến triển khai rời rạc.

Hiện nay, với hệ thống tiêu chí được xây dựng bài bản, doanh nghiệp có thể nhìn thấy rõ mình đang ở đâu, cần làm gì và hướng tới chuẩn mực nào. Đặc biệt, các tiêu chí được chia thành nhóm bắt buộc và nhóm phát triển, giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo nền tảng, vừa có động lực cải tiến liên tục.

Điều quan trọng hơn, bộ tiêu chí này không tách rời, mà được tích hợp từ nhiều chủ trương lớn của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW. Nhờ đó, doanh nghiệp khi triển khai không chỉ xây dựng văn hóa nội bộ, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa chung của quốc gia.

PV: Làm thế nào để các tiêu chí này không chỉ dừng ở lý thuyết, mà thực sự đi vào hoạt động của doanh nghiệp, thưa ông?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Chúng tôi xác định rõ, nếu chỉ dừng ở việc ban hành tiêu chí, thì sẽ không tạo ra chuyển biến thực chất. Vì vậy, cách làm là triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, gắn với từng cộng đồng doanh nghiệp cụ thể.

Sau khi công bố, các bộ tiêu chí được lan tỏa thông qua hệ thống hiệp hội, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức hướng dẫn, đào tạo và ký kết chương trình triển khai. Khi có sự vào cuộc của địa phương, việc thực hiện sẽ bài bản và có tính hệ thống hơn.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải coi văn hóa là một phần trong chiến lược phát triển, chứ không phải hoạt động mang tính hình thức. Khi lãnh đạo doanh nghiệp thực sự nhận thức đúng, các tiêu chí sẽ tự nhiên trở thành chuẩn mực hành vi trong tổ chức.

PV: Theo ông, đâu là thay đổi lớn nhất trong nhận thức của doanh nghiệp về văn hóa hiện nay?

NSND. Vũ Ngoạn Hợp: Trước đây, nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến văn hóa khi đã phát triển ổn định. Nhưng hiện nay, xu hướng đã thay đổi rõ rệt: văn hóa được xây dựng ngay từ đầu như một nền tảng.

Điều này rất phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, khi văn hóa không còn là yếu tố “đi sau” mà trở thành động lực phát triển. Doanh nghiệp có văn hóa tốt sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng uy tín và phát triển bền vững hơn.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo hướng sát thực tiễn hơn, dễ áp dụng hơn, để văn hóa doanh nghiệp thực sự lan tỏa, trở thành một phần của sức mạnh mềm quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!

Cùng chủ đề: Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tiêu chí văn hóa doanh nghiệp: “Cầu nối” đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW vào thực tiễn

Lan tỏa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV: Văn hóa - trụ cột mới trong chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt

Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn hệ thống

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Petrovietnam tiếp tục nâng tầm công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp đồng bộ với chiến lược phát triển

Ngày hội Văn hóa PV GAS VUNG TAU 2025 - Lan tỏa tinh thần “kết nối – văn minh – trách nhiệm”

Báo chí có vai trò quan trọng trong đồng hành xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026

(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
Chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế sau thành công bầu cử

(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đảng bộ Bộ Tài chính hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2

(TBTCO) - Sáng ngày 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý I năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ.
Lan tỏa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV: Văn hóa - trụ cột mới trong chiến lược phát triển doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Chiều 21/3 tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" năm 2026, với chủ đề về hệ giá trị mới từ Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đã làm rõ vai trò của văn hóa như một trụ cột phát triển và động lực nội sinh của nền kinh tế. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” 2026: Thúc đẩy hệ giá trị kinh doanh trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Diễn đàn quốc gia "Văn hoá với doanh nghiệp" năm 2026 với chủ đề "Văn hoá kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV" sẽ diễn ra ngày 21/3 tại Hà Nội, dự kiến thu hút 700-800 đại biểu.
Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Sáng 25/2, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

