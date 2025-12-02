Petrovietnam tiếp tục nâng tầm công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp đồng bộ với chiến lược phát triển

(TBTCO) - Ngày 1/12, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã diễn ra buổi làm việc về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và nhận diện thương hiệu; nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, an sinh xã hội trong năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; cùng các lãnh đạo tập đoàn và lãnh đạo các ban chuyên môn của tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với Petrovietnam, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tập đoàn như: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp, chuỗi sự kiện A80, kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam và sự kiện Petrovietnam chuyển đổi mô hình hoạt động thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc, công tác truyền thông năm 2025 đạt bước phát triển vượt bậc. Toàn Tập đoàn hiện duy trì 97 trang tin điện tử, 32/33 đơn vị có website; hợp tác dài hạn với gần 60 cơ quan báo chí, truyền hình. Trong năm đã đăng tải hơn 4.000 tin, bài về hoạt động sản xuất, kinh doanh và các sự kiện trọng điểm của Tập đoàn, vượt trên 20% kế hoạch đề ra.

Ông Lương Minh Đức - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam trình bày Báo cáo kết quả công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội năm 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Công tác xây dựng và phát triển văn hóa Petrovietnam trong năm 2025 được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Toàn Tập đoàn tiếp tục triển khai thống nhất các chương trình xây dựng văn hóa; duy trì mô hình 5S, văn hóa đọc, đầu tư không gian văn hóa tại trụ sở làm việc. Các hoạt động văn hóa quy mô lớn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như cuộc thi sáng tác “Dấu ấn Petrovietnam”, “Petrovietnam & tôi”. Bên cạnh đó, tập đoàn đã tổ chức 131 khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho người lao động; 100% đơn vị đã đưa nội dung văn hóa doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2025 tiếp tục là năm ghi dấu ấn đậm nét của Petrovietnam trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Tổng nguồn lực thực hiện an sinh xã hội (ASXH) giai đoạn 2025 - 2026 được nâng lên 1.600 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động xây nhà cho người nghèo; hỗ trợ giáo dục, y tế; khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo đối tượng chính sách…

Bước sang năm 2026, Petrovietnam sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông thương hiệu nhằm làm rõ và thay đổi nhận thức của các nhóm công chúng về định vị, vai trò và hình ảnh mới của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Song song với đó, tập đoàn tiếp tục nâng cấp đồng bộ các nền tảng truyền thông số như Cổng thông tin điện tử, OnePetrovietnam, Fanpage, YouTube, TikTok; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác và có sức lan tỏa cao.

Đối với văn hóa doanh nghiệp, Petrovietnam sẽ triển khai đồng bộ Đề án “Nâng tầm văn hóa Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030”, cập nhật Sổ tay văn hóa Petrovietnam, thống nhất áp dụng trong toàn tập đoàn. Trong công tác phát triển thương hiệu, Petrovietnam xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng thương hiệu Petrovietnam thống nhất từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Tập đoàn tập trung triển khai các giải pháp, công cụ nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu theo đúng quy định, đồng thời thúc đẩy truyền thông thương hiệu thông qua các chương trình ASXH và các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Đồng thời, Petrovietnam cũng dự kiến bố trí nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động ASXH, tiếp tục triển khai chương trình xây dựng phòng giáo dục thực hành STEM và tổ chức các cuộc thi, từ đó nhân rộng phong trào học tập, sáng tạo trên toàn quốc.

Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh: Việc nâng tầm văn hóa phải gắn với tư duy hướng tới kết quả, xây dựng văn hóa hiệu quả cao, coi đây là thước đo quan trọng trong quản trị và điều hành.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh yêu cầu làm rõ nội hàm của Đề án “Nâng tầm văn hóa Petrovietnam”, trong đó cần xác định cụ thể “Nâng tầm văn hóa” là gì. Theo ông, việc nâng tầm văn hóa phải gắn với tư duy hướng tới kết quả, xây dựng văn hóa hiệu quả cao, coi đây là thước đo quan trọng trong quản trị và điều hành. Đồng chí cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát kiến trúc thương hiệu, làm rõ vai trò thương hiệu mẹ - thương hiệu con, đồng thời xây dựng KPI về văn hóa để công tác xây dựng và phát triển văn hóa Petrovietnam được lượng hóa rõ ràng, triển khai đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.

Ông Bùi Minh Tiến cho rằng, lãnh đạo các cấp cần trực tiếp tham gia công tác đào tạo, tập huấn về văn hóa doanh nghiệp cho người lao động, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường các nhân tố tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn tập đoàn. Cùng với đó, công tác truyền thông nội bộ cần tiếp tục được đổi mới theo hướng để người lao động “nhìn thấy mình” trong từng câu chuyện, hiểu rõ những đóng góp của bản thân vào thành quả chung, từ đó nuôi dưỡng tinh thần gắn bó, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với doanh nghiệp.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam nêu rõ, cần tiếp tục nâng tầm văn hóa Petrovietnam tương xứng với mục tiêu chiến lược dài hạn.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tập đoàn khẳng định, Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, người lao động toàn tập đoàn. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì, mà cần tiếp tục nâng tầm văn hóa Petrovietnam tương xứng với mục tiêu chiến lược dài hạn.

Theo ông Trần Quang Dũng, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp cần được đặt trong một mục tiêu xuyên suốt, thống nhất, hướng tới đích đến lớn là đến năm 2030, Petrovietnam phấn đấu trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Ông nhấn mạnh, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp chính là “hệ thần kinh” điều khiển cơ thể sống Petrovietnam, đóng vai trò quyết định trong việc kết nối, dẫn dắt và định hướng toàn bộ hệ thống cùng hướng tới mục tiêu chiến lược. Vì vậy, cần xây dựng lộ trình bài bản, dài hạn về phát triển thương hiệu chung, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và lan tỏa trong toàn tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam chỉ đạo: Cần cập nhật lại Đề án nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, đồng bộ tầm nhìn với mục tiêu chiến lược của Petrovietnam

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam khẳng định, việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam từ năm 2019 qua nhiều lần cập nhật và đồng hành cùng công tác truyền thông đã góp phần quan trọng giúp Petrovietnam phục hồi và phát triển trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, công tác truyền thông và văn hóa hiện vẫn còn thiếu tính liên tục, tính hệ thống, sự nhất quán và các tiêu chí cụ thể để đo lường.

Trong bối cảnh Petrovietnam đang chuyển dịch mô hình từ Tập đoàn dầu khí truyền thống sang Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng mọi thay đổi về chiến lược đều kéo theo yêu cầu phải điều chỉnh tương ứng về sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị, các nguyên tắc và chuẩn mực văn hóa. Trong đó, công tác truyền thông không thể tách rời hay đi trước nền tảng văn hóa. Nếu thiếu nền tảng này, truyền thông dù nhiều, dù nhanh nhưng sẽ thiếu chiều sâu, thiếu định hướng và dễ rơi vào tình trạng dàn trải, thậm chí phản tác dụng.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị cần cập nhật lại Đề án nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, đồng bộ tầm nhìn với mục tiêu chiến lược của Petrovietnam. Trên cơ sở đó, tập đoàn sẽ thiết lập hệ thống chuẩn mực, quy tắc ứng xử thống nhất, áp dụng từ công tác tuyển dụng đến bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu rõ 2 mục tiêu mới trong thời gian tới, đó là nâng cao giá trị thương hiệu Petrovietnam một cách đồng bộ và loại bỏ những hành vi, tư tưởng không phù hợp với văn hóa Petrovietnam. Tất cả hoạt động văn hóa và truyền thông phải được triển khai thống nhất với mục tiêu chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị của tập đoàn, đặc biệt là các nội dung về văn hóa nêu gương, văn hóa kỷ cương, văn hóa biết ơn, văn hóa hiệu quả công việc và văn hóa coi bản thân là nguyên nhân./.