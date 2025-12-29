Tặng quà người có công, đối tượng an sinh xã hội dịp Đại hội Đảng XIV và Tết Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng và Nhà nước cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025, đối tượng được nhận quà của Đảng, Nhà nước gồm: người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; đối tượng hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, trong đó bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi.

Mức quà tặng thống nhất trên toàn quốc là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp một người thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì chỉ được nhận một suất quà.



Chính phủ tăng quà người có công, đối tượng an sinh xã hội dịp Đại hội Đảng XIV và Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Để triển khai chính sách này, cùng ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2814/2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu gần 2.514 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nguồn kinh phí được thực hiện theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, nhằm bảo đảm việc tặng quà diễn ra đồng bộ, kịp thời và đúng đối tượng.

Chính phủ yêu cầu việc tặng quà phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025, để người dân kịp thời đón Tết Nguyên đán và tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng XIV. Bộ Tài chính được giao bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương, đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/1/2026.

Chủ trương tặng quà dịp Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các nhóm yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các địa phương triển khai chi trả quà thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Trong trường hợp cần thiết, địa phương có thể tổ chức chi trả qua tài khoản đang hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, bảo đảm thuận tiện cho người dân và đúng quy định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm hệ thống thanh toán và cung ứng tiền mặt phục vụ công tác chi trả.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương để xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn. Trường hợp sử dụng không hết kinh phí được bổ sung từ ngân sách trung ương, địa phương phải hoàn trả; nếu thiếu kinh phí, địa phương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương hoặc nguồn tài chính hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để được xem xét bổ sung.