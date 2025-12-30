Khẩn trương chi trả quà tặng nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán 2026

(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đơn vị đang quyết liệt triển khai chi trả quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác.

Mỗi đảng viên, công chức KBNN đều nỗ lực hết mình, coi việc mang hơi ấm an sinh xã hội đến người dân là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: Đức Thanh

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung gần 2.514 tỷ đồng từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương thực hiện chủ trương này. Tổng số đối tượng thụ hưởng là 6.284.865 người trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 1.651.056 người có công với cách mạng và 4.633.809 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà tặng là 400.000 đồng/người. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Trong ngày 28/12/2025, Bộ Tài chính đã có Công văn số 20294/BTC-NSNN gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn các nội dung tài chính để triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, ngân sách bổ sung đã được chuyển ngay cho các địa phương và cập nhật đồng bộ trên hệ thống TABMIS.

Kho bạc Nhà nước tập trung chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống triển khai

Ngay trong ngày 28/12/2025, để đảm bảo nguồn kinh phí quà tặng đến tay người dân một cách nhanh chóng, chính xác, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát đi Công văn số 12552/KBNN-CSPC gửi các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thống nhất nội dung phối hợp triển khai nhiệm vụ kịp thời. Cùng thời điểm, KBNN cũng ban hành Công văn số 12553/KBNN-CSPC chỉ đạo các KBNN khu vực tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ nghiệp vụ trọng tâm.

Giai đoạn triển khai chi trả quà tặng trùng với cao điểm khóa sổ và quyết toán cuối năm của toàn hệ thống KBNN, với khối lượng giao dịch lớn và yêu cầu phục vụ khách hàng rất cao. Tuy nhiên, hệ thống KBNN xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng và Nhà nước, mỗi đảng viên, công chức, người lao động đều nỗ lực hết mình, coi việc mang hơi ấm an sinh xã hội đến người dân là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần làm nên một mùa xuân ấm áp và đầy ý nghĩa nhân văn đến người dân trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cụ thể, lãnh đạo KBNN các khu vực được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 418/NQ-CP, cùng các hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN. Mỗi công chức, người lao động đều được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ chi trả quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ.

KBNN cũng chỉ đạo các KBNN khu vực chủ động phối hợp với Sở Tài chính để hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã hạch toán bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp xã theo phân bổ của UBND tỉnh. Toàn bộ kinh phí tặng quà được thống nhất theo dõi, hạch toán kế toán với Mã nguồn 26 (Kinh phí tặng quà nhân dân) và mã Mục lục NSNN cụ thể, đồng thời nhập dự toán kịp thời vào hệ thống TABMIS.

Về thanh toán, KBNN hướng dẫn các đơn vị KBNN khu vực sau khi nhận hồ sơ đề nghị chi trả của UBND cấp xã, phối hợp với Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để chuyển tiền trực tiếp đến người hưởng thụ (trường hợp có tài khoản), hoặc thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để chi trả trực tiếp (trường hợp không có tài khoản). Đồng thời, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để đảm bảo nguồn tiền mặt khi có yêu cầu rút.

Đặc biệt, KBNN đã thành lập ngay Tổ hỗ trợ để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Hệ thống Kho bạc ưu tiên bố trí công chức lãnh đạo và các vị trí nghiệp vụ trực ngoài giờ, đảm bảo công tác chi trả được thực hiện kịp thời, chính xác và thông suốt.

