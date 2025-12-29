Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí tặng quà cho người có công dịp Đại hội XIV và Tết Nguyên đán 2026

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về công tác tài chính phục vụ việc tặng quà của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chuyển đầy đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai việc tặng quà theo quy định. Trường hợp trong quá trình thực hiện phát sinh thiếu nguồn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm việc tặng quà đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung.

Người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Đảng và Nhà nước theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ảnh tư liệu minh họa

Về hạch toán, Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí tặng quà được hạch toán vào Mã nguồn 26 - Kinh phí tặng quà nhân dân. Đối với người có công với cách mạng, sử dụng Khoản 371 - Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng theo Mục lục ngân sách nhà nước; việc quyết toán được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của địa phương, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương thực hiện báo cáo kết quả tặng quà theo đúng biểu mẫu và thời hạn quy định tại Nghị quyết số 418/NQ-CP; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về tài chính để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng đối tượng.

Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025, đối tượng được nhận quà của Đảng, Nhà nước gồm: người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; đối tượng hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, trong đó bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi.

Mức quà tặng thống nhất trên toàn quốc là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp một người thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì chỉ được nhận một suất quà.