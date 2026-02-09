Điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho tỉnh Phú Thọ

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 9/2/2026 về việc điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu tương ứng cho tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu mới. Ảnh tư liệu.

Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg, điều chuyển 196,596 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 đã giao cho Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1389/QĐ-TTg ngày 15/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung có mục tiêu tương ứng cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu đến Đường liên kết vùng (dự án).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ thông báo hoặc quyết định phân bổ chi tiết số vốn được bổ sung có mục tiêu nêu trên cho cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng mục đích, đối tượng sử dụng; tổ chức thực hiện và giải ngân vốn bổ sung có mục tiêu nêu trên theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân vốn của Dự án.

Quyết định nêu rõ, tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho Dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn bổ sung có mục tiêu nêu trên cho dự án đến hết ngày 31/12/2026. Trường hợp không sử dụng hết, số vốn còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn./.