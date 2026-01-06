(TBTCO) - Tại Quyết định số 2844/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2025.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 11.140,678 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương đã được phân bổ trong năm 2025 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2025.

Thủ tướng quyết định điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 điều chỉnh ở trên và nội dung Tờ trình số 68/TTr-CP ngày 7/12/2025 của Chính phủ trình Quốc hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 của các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về việc điều chỉnh giảm dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 của các dự án; tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn điều chỉnh cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.