Điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025 phù hợp với bộ máy sau sắp xếp

(TBTCO) - Sáng 22/9, sau khi xem xét, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Phân bổ 1.927 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Trước đó, tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày tại phiên họp.

Đồng thời, điều chỉnh giảm 723 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 không còn nhu cầu sử dụng của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để điều chỉnh tăng tương ứng cho tỉnh Quảng Ngãi (150 tỷ đồng) và tỉnh Lâm Đồng (573 tỷ đồng).

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 đã phân cấp thẩm quyền điều chỉnh dự toán giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cho Chính phủ, tuy nhiên khoản 1 Điều 77 quy định Luật có hiệu lực từ năm ngân sách 2026.

Do đó, Chính phủ vẫn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã được Quốc hội giao dự toán tại Nghị quyết số 160/2024/QH15 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 270 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 của 9 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương. Đồng thời, điều chỉnh giảm 703,036 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương ngoài nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 địa phương (Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh).

Điều chuyển ngân sách theo chức năng quản lý nhà nước

Để phù hợp với sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Chính phủ cũng trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025 của một số cơ quan, bộ ngành.

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết

Theo đó, điều chỉnh giảm toàn bộ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 của 8 bộ cơ quan trung ương: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để điều chỉnh tăng tương ứng cho các 7 bộ, địa phương: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, TP. Hà Nội.

Cùng với đó, điều chỉnh một phần vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương do điều chuyển chức năng quản lý nhà nước; giảm 381 tỷ đồng của Bộ Nội vụ để tăng tương ứng cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, điều chỉnh giảm 187,7 tỷ đồng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng tương ứng cho: Bộ Nội vụ (100,8 tỷ đồng), Bộ Giáo dục và Đào tạo (61,6 tỷ đồng), Bộ Y tế (25,3 tỷ đồng); giảm 66 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng tương ứng cho: Bộ Khoa học và Công nghệ (52,5 tỷ đồng); Bộ Công an (13,5 tỷ đồng).

Thẩm tra các nội dung trên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Uỷ ban thống nhất với kiến nghị của Chính phủ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Uỷ ban đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác về số liệu phân bổ, điều chỉnh dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025, bảo đảm đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân gây lãng phí nguồn lực.