Nhộn nhịp thị trường mua sắm Tết Bính Ngọ

(TBTCO) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại các siêu thị nhộn nhịp hơn hẳn, hàng hóa dồi dào, lượng người mua sắm tăng cao.

Các nhóm hàng ghi nhận sức tăng trưởng ấn tượng nhất trong những ngày giáp Tết tập trung vào hàng phục vụ nhu cầu biếu, tặng và mang tính đặc trưng ngày Tết truyền thống, như giỏ quà, hộp quà Tết, bánh kẹo hoặc thực phẩm tươi sống...

Trước đó, hệ thống các siêu thị đã yêu cầu nhà cung cấp cam kết về tiến độ giao hàng, đặc biệt là các nhóm hàng thiết yếu mang tính thời vụ Tết để phục vụ thị trường. Vì vậy, giá cả hàng hóa những ngày này so với ngày thường khá ổn định; lượng hàng dồi dào, giúp người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm đúng nhu cầu mà không cần phải tích trữ. Đặc biệt, các chương trình bình ổn và khuyến mại cuối năm của nhiều siêu thị thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Khách hàng hào hứng tham gia chương trình khuyến mại cuối năm của chuỗi siêu thị WinMart.

Các mặt hàng thông dụng như dầu ăn, gia vị... được nhiều người lựa chọn do có các chương trình bình ổn giá hấp dẫn.

Giỏ quà Tết với các mức giá hấp dẫn từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Mặt hàng rau, củ, quả được các siêu thị cam kết nguồn cung dồi dào và giá cả ít biến động nhất.

Dù lượng người mua sắm tăng cao, nhưng các quầy thanh toán đã được tăng cường nhân viên, nên hiếm khi xảy ra tình trạng ùn ứ hoặc chờ đợi quá lâu.

Khách hàng có thể lựa chọn các khung giờ khác nhau trong ngày để thoải mái mua sắm và thanh toán mà không gặp tình trạng ùn ứ, theo chia sẻ của đại diện hệ thống siêu thị Go!.

Hoa quả dịp Tết được áp giá chương trình khuyến mại, nên có những ngày khách hàng còn được mua với giá thấp hơn ngày thường.

Hàng hóa luôn được bổ sung để phục vụ người tiêu dùng.