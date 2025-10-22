(TBTCO) - Vận tải đường sắt Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 3/2/2026 đến 8/3/2026 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Ngành Đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu, với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé cho hành khách đi suốt.

Ảnh minh họa

Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán rộng rãi từ ngày 20/9/2025, đến hết ngày 20/10/2025 đã bán được 64.200 vé. Số lượng vé đã bán này đạt 73% so với tổng số vé bán ra cùng kỳ mở bán dịp Tết Ất Tỵ 2025. Kênh bán vé trực tuyến (Website: dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn...) chiếm tỷ lệ 66% tổng số vé bán ra, còn lại 34% được bán tại cửa vé nhà ga.

Trước Tết, số lượng vé tàu còn lại như sau: Giai đoạn từ ngày 3/2 đến ngày 9/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ 14/2 đến 16/2/2026 (27 đến 29 tháng Chạp) hiện vẫn còn vé tàu đi tất cả các ga.

Những ngày cao điểm từ 10/2 đến 14/2/2026 (tức từ ngày 23 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 2.500 chỗ đi suốt. Cụ thể các vé tàu còn có ga đi từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội): Ngày 10/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) còn 1.045 vé, đi tất cả các ga; ngày 11/2/2026 (tức 24 tháng Chạp) còn 199 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh; ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) còn 121 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh; ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp) còn 175 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, có ga kết thúc là ga Vinh; ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp) còn 1.044 vé, đi tất cả các ga.

Các chính sách giảm giá vận tải Tết Bính Ngọ 2026: Hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900 km, mức giảm giá từ 5 - 15% đối với các tàu chiều lẻ trước Tết (từ ngày 3/2 đến ngày 17/2/2026) và chiều chẵn sau Tết (từ ngày 21/2 đến ngày 8/3/2026); giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu Thống nhất xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên; giảm từ 2 - 12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên; tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau; giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; giảm từ 10 - 20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Các chương trình giảm giá thường xuyên: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyệt tất nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; hành khách có thẻ khách hàng; khách hàng chỉ được hưởng một mức giảm giá ưu đãi cao nhất (không tính cộng dồn).

Quy định về việc bán vé ghế phụ dịp Tết 2026: Ngành Đường sắt bán vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi), khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em; mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn; bn vé ghế phụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ; phóng viên đi tác nghiệp.

Vé tàu Tết 2026 được bán tại các website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn; các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt quản lý; bán qua ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động, ví điện tử: Momo, VNPay, ShopeePay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng Ngân hàng (Smart Banking)… hoặc qua Tổng đài bán vé ga Sài Gòn 1900 1520, ga Hà Nội 1900 0109).

Quy định về việc đổi, trả vé của hành khách: Áp dụng mức khấu trừ đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên Thẻ đi tàu đối với các vé tàu đi trong những ngày cao điểm. Các ngày khác vẫn áp dụng mức phí đổi/trả vé theo quy định. Vé cá nhân thực hiện đổi/trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên; vé tập thể thực hiện trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên.

Ngoài ra, ngành Đường sắt đã mở bán vé các đoàn tàu Thống nhất chạy thường xuyên trong dịp Tết Dương lịch 2026 như sau: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn – Hà Nội), Tàu SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), Tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), Tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết). Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty CP VTĐS sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng./.