Dệt may Thành Công đặt mục tiêu doanh thu gần 4.400 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu gần 4.386 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với kết quả năm 2025.

Mới đây, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công, mã Ck: TCM) đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức trong tháng 4 tới.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt gần 4.386 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với kết quả chưa kiểm toán năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 293 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm trước.

Nếu hoàn thành các chỉ tiêu trên, lợi nhuận năm 2026 của Dệt may Thành Công sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, doanh thu cũng có thể vượt mốc 4.000 tỷ đồng/năm, mức từng được doanh nghiệp ghi nhận vào năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trong bối cảnh kết quả năm 2025 của doanh nghiệp chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo báo cáo, doanh thu năm 2025 đạt hơn 3.644 tỷ đồng, tương đương khoảng 80,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 271 tỷ đồng, tương ứng hơn 97% mục tiêu lợi nhuận.

Trước đó, doanh nghiệp cũng công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng đầu năm 2026 của công ty mẹ. Theo đó, doanh thu đạt khoảng 365,5 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 22,6 tỷ đồng, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCM đang có xu hướng điều chỉnh trong thời gian gần đây. Trong vòng một năm qua, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 36%. Kết phiên giao dịch sáng ngày 16/3, cổ phiếu TCM có giá mức 23.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 112 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Dệt may Thành Công hiện đạt hơn 2.632 tỷ đồng./.