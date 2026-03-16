(TBTCO) - Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đã được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp cần hoàn tất thủ tục cấp phép điện tử trước khi làm thủ tục hải quan, thay cho hình thức kiểm tra hồ sơ giấy như trước đây.

Cục Hải quan cho biết đã nhận được Công văn 484/HC-QLHC của Cục Hóa chất, Bộ Công thương về việc phối hợp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hóa chất trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo nội dung công văn, từ ngày 5/3/2026, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đã được triển khai trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công. Việc thực hiện điện tử nhằm bảo đảm quá trình tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết thủ tục đối với hàng hóa có chứa hóa chất kiểm soát đặc biệt được kịp thời, thống nhất.

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thông quan, Cục Hóa chất đề nghị Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tra cứu thông tin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất của tổ chức, cá nhân trên hệ thống điện tử khi thực hiện thủ tục hải quan. Việc tra cứu giấy phép được thực hiện tại địa chỉ: http://khodonvi-tthc.moit.gov.vn

Theo quy định mới, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hóa chất thuộc diện kiểm soát đặc biệt phải thực hiện thủ tục cấp phép trực tuyến trước khi làm thủ tục hải quan. Thông tin giấy phép sau khi được cấp sẽ được cập nhật trên hệ thống điện tử để cơ quan hải quan tra cứu, đối chiếu khi thông quan hàng hóa.