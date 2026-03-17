Ngày 17/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục lao dốc

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/3) tiếp đà giảm khi dầu thô tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến thị trường lùi kỳ vọng FED sớm cắt giảm lãi suất.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.984.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.076.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước suy giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.625.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.597.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.631.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.136.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.141.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 17/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.595.000 2.625.000 2.597.000 2.631.000 1 kg 69.207.000 70.005.000 69.259.000 70.156.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.603.000 2.633.000 2.605.000 2.635.000 1 kg 69.413.000 70.217.000 69.455.000 70.268.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 80,47 USD/ounce, giảm 1,06 USD so với ngày 16/3.

Giá bạc mở hôm nay tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ khi thị trường chịu tác động từ đà tăng mạnh của giá dầu, yếu tố đang làm thay đổi kỳ vọng về lạm phát và chính sách lãi suất toàn cầu.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, căng thẳng quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran đã đẩy giá dầu tăng hơn 30 USD/thùng, trở thành yếu tố dẫn dắt tâm lý trên thị trường hàng hóa. "Giá dầu thô đã tăng hơn 30 USD mỗi thùng, buộc các nhà giao dịch kim loại quý, trong đó có bạc phải đánh giá lại khả năng lãi suất toàn cầu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến", chuyên gia James Hyerczyk nói.

Ông cho rằng ,giá năng lượng tăng không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất mà còn khiến thị trường lo ngại lạm phát có thể quay trở lại. Khi áp lực giá cả gia tăng, các ngân hàng trung ương có khả năng phải duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát lạm phát.

