Ngày 17/3: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (17/3) giảm mạnh khi thị trường phản ứng trước diễn biến xung đột Trung Đông và nỗ lực khai thông eo biển Hormuz. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,93 USD/thùng, xuống còn 100,21 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 5,21 USD/thùng, xuống còn 93,50 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay giảm khoảng 3% sau khi một số tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược quan trọng. Đồng thời, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, có thể tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ nhằm kiềm chế giá năng lượng đang tăng do cuộc chiến tại Trung Đông.

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,93 USD/thùng, tương đương 2,8%, xuống còn 100,21 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 5,21 USD/thùng, tương đương 5,3%, xuống còn 93,50 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho biết, giá dầu WTI giảm mạnh hơn giá dầu Brent do nhiều yếu tố, bao gồm sản lượng dầu thô của Mỹ đang ở gần mức kỷ lục, đồng thời được hỗ trợ thêm bởi nguồn nhập khẩu từ Venezuela và Mỹ có kế hoạch sẽ xả dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) trong thời gian sắp tới.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu Brent đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2022, còn giá dầu WTI đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cả hai loại dầu này đã tăng gần 40% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2.

Theo Reuters, Iran xác nhận đã cho phép hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn do căng thẳng quân sự trong khu vực.

“Giá dầu đang giảm mạnh… sau các thông tin cho thấy một số tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz và Tổng thống Donald Trump kêu gọi hỗ trợ hộ tống tàu qua khu vực này”, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết trong một báo cáo.

Các nước trên thế giới đang cố gắng bảo vệ người tiêu dùng trước giá năng lượng tăng mạnh, trong bối cảnh sự gián đoạn nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu do chiến tranh đang lan rộng và tác động đến các nền kinh tế.

Ngày 16/3, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol cho biết, các quốc gia thành viên của IEA có thể tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường “khi cần thiết”, tuần trước họ đã thống nhất thực hiện đợt xả kho lớn nhất lịch sử với 400 triệu thùng./.