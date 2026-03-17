Ngày 17/3: Giá thép và quặng sắt dao động biên độ hẹp, trong nước tăng vọt

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (17/3) dao động biên độ hẹp và chưa rõ xu hướng khi Trung Quốc siết nhập quặng sắt của BHP. Trong khi đó, thép xây dựng trong nước giá tăng mạnh ở một số doanh nghiệp.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay dao động biên độ hẹp và chưa rõ xu hướng khi Trung Quốc siết nhập quặng sắt của BHP. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,2% (6 Nhân dân tệ) về mức 3.140 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,6% (5 Nhân dân tệ) lên mức 812,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,71 USD về mức 107 USD/tấn.

Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép lên thị trường nguyên liệu sản xuất thép khi mở rộng các hạn chế đối với quặng sắt của công ty khai khoáng BHP Group, trong bối cảnh giá than luyện cốc trên thị trường quốc tế giảm và hoạt động công nghiệp tại châu Âu suy yếu đầu năm 2026.

Theo GMK Center, Tập đoàn mua quặng sắt quốc doanh Trung Quốc China Mineral Resources Group (CMRG) đã kéo dài lệnh cấm tiếp nhận một số lô quặng sắt của BHP lần thứ hai chỉ trong vòng hai tuần.

Trong khoảng 6 tháng qua, Bắc Kinh đã dần siết chặt việc mua quặng sắt của BHP khi hai bên đang đàm phán điều khoản hợp đồng cung ứng cho năm 2026.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép trong nước hôm nay tăng mạnh ở một số doanh nghiệp. Cụ thể, Hòa Phát báo giá thép D10 CB300 và giá thép cuộn CB240 đều ở mức 14.720 đồng/kg, tăng 460 đồng/kg so với kỳ trước.

Tương tự, tại miền Bắc, giá thép CB240 và D10 CB300 của thương hiệu Thép Việt Ý lần lượt ở mức 14.440 và 14.340 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Thép Việt Đức dòng thép cuộn CB240 và CB300 đều ở mức 14.550 đồng/kg, tăng lần lượt 600 và 800 đồng/kg.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác bình ổn giá. Thép Kyoei CB240 có giá 13940 đồng/kg và CB300 có giá 13740 đồng/kg. Thép Pomina Thái Nguyên dòng thép CB240 14.140 có giá đồng/kg và CB300 ở mức 13.990 đồng/kg./.