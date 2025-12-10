Bộ lịch MB Life 2026: Hành trình sống trọn đam mê

(TBTCO) - Đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trên hành trình 10 năm phát triển, Bảo hiểm MB Life vừa cho ra mắt bộ lịch độc quyền, không chỉ là món quà Tết tri ân khách hàng, đối tác và nội bộ, mà còn là kênh truyền thông sinh động, sáng tạo, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống.

Bộ lịch Tết Bính Ngọ 2026 của MB Life với chủ đề “sống trọn đam mê” có 2 tông màu chủ đạo xanh và hồng, bám sát màu sắc thương hiệu đặc trưng của MB Life và đưa người xem vào một thế giới rực rỡ, nơi con người hòa mình vào chuyển động của cuộc sống, nơi mỗi khoảnh khắc đều ẩn chứa vẻ đẹp của sự cố gắng và niềm tin.

Bộ ấn phẩm Tết Bính Ngọ của MB Life bao gồm: thiệp mừng, lịch để bàn, lịch bloc và bao lì xì. Đây là "đứa con tinh thần" được thiết kế kỳ công bởi đội ngũ nội bộ, từ khâu lên ý tưởng, đến lựa chọn chất liệu giấy... Tính mỹ thuật của bộ ấn phẩm được thể hiện tinh tế bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại, rực rỡ và tươi tắn.

Lịch Tết 2026 của Bảo hiểm MB Life với chủ đề "Sống trọn đam mê". Ảnh: MB Life.

Những câu chuyện truyền cảm hứng qua từng trang lịch

Tinh thần thể thao không chỉ ở trên đường chạy, mà còn hiện diện trong bất cứ ngành nghề nào, mang đến cho mỗi cá nhân tư duy và lối sống thể hiện sự kỷ luật và thái độ tích cực trong mọi khoảnh khắc cuộc sống. Lấy cảm hứng từ “tinh thần vận động viên”, phiên bản lịch 2026 của MB Life được xây dựng như một câu chuyện hình ảnh trọn vẹn, phản ánh hành trình vượt lên chính mình của mỗi con người.

Mỗi trang lịch tựa như một lát cắt cuộc sống và được lồng ghép khéo léo với nhiều môn thể thao khác nhau như bóng rổ, điền kinh, bóng đá…, gửi gắm thông điệp về tinh thần vượt khó và sức mạnh nội tại. Từng chuyển động trên tranh, từng cú bật nhảy, từng bước chạy đều trở thành biểu tượng cho sự nỗ lực không ngừng, nhắc người xem rằng hạnh phúc luôn ở cuối mỗi hành trình kiên trì.

Lịch Tết 2026 của MB Life lấy cảm hứng từ “tinh thần vận động viên”, gửi gắm về tinh thần vượt khó, tiếp thêm sức mạnh để mỗi người không ngừng bước tới hạnh phúc. Ảnh: MB Life.

Bộ lịch năm mới 2026 MB Life còn là gợi ý giúp khách hàng có thêm hiểu biết và dễ dàng đưa ra quyết định thông thái khi chọn mua bảo hiểm nhân thọ. Đây cũng là món quà tri ân MB Life muốn gửi tặng đến khách hàng và đối tác nhân dịp 10 năm thành lập - một cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình kiến tạo giá trị bền vững.

Kết nối đam mê - Lan tỏa hạnh phúc

“Những năm gần đây, MB Life thường khai thác chủ đề hạnh phúc trong các ấn phẩm năm mới. Mỗi ấn phẩm đều thể hiện rõ nét hình ảnh hạnh phúc trên từng hành trình, khoảnh khắc của cuộc sống, định nghĩa hạnh phúc theo cách riêng của MB Life. Qua đó, MB Life khẳng định cam kết thương hiệu trong việc đồng hành, quan tâm và tiếp sức trong hành trình dựng xây hạnh phúc với người dân Việt Nam” - đại diện MB Life chia sẻ.

Bộ lịch MB Life 2026 giống như một “người bạn đồng hành thầm lặng”, nhắc nhở mỗi người về sự kiên trì, niềm tin và những giá trị yêu thương trong suốt 365 ngày.

MB Life không chỉ đồng hành, mà còn tiếp sức cho mỗi cá nhân theo đuổi đam mê (Ảnh: MB Life).

Với chủ đề “Sống trọn đam mê”, MB Life không chỉ bảo vệ khách hàng bằng những giải pháp tài chính - bảo hiểm vững chắc, mà còn truyền cảm hứng sống đẹp, sống tích cực, sống trọn từng khoảnh khắc.

Bảo hiểm MB Life với lịch sử 10 năm hoạt động luôn lấy văn hóa nhân văn làm nền tảng cơ bản để phát triển. Nguồn năng lượng văn hóa rực rỡ ấy đã đồng hành cùng đội ngũ nhân viên qua các thế hệ, viết nên câu chuyện tuyệt vời của một MB Life ngày nay đang vững chãi chinh phục những đỉnh cao mới.