Tập đoàn Bảo Việt: Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất và Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững

(TBTCO) - Tại Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) - chương trình uy tín hàng đầu dành cho doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh là một trong các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất trong minh bạch thông tin năm 2025.

Tập đoàn Bảo Việt Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện 350 công ty niêm yết và các định chế tài chính trên thị trường. Năm 2025, qua hai vòng đánh giá nghiêm ngặt - sơ khảo và chung khảo - VLCA tiếp tục khẳng định vai trò là thước đo tin cậy cho nhà đầu tư và thị trường.

Sau gần 6 tháng bình chọn, vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn, vượt qua các vòng thẩm định khắt khe của ban tổ chức, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Top 10 Quản trị Công ty tốt nhất ngành tài chính. Công ty Chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được ghi nhận Top 10 Quản trị Công ty tốt nhất ngành tài chính.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 thực hiện chấm điểm Báo cáo thường niên của các doanh nghiệp tham gia theo 2 nhóm ngành: tài chính và phi tài chính. Tiêu chí chấm báo cáo năm nay tiếp tục được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. So với năm 2024, điểm bình quân của các doanh nghiệp có báo cáo lọt vào vòng chung khảo cao hơn. Việc chấm điểm báo cáo ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi bên thứ ba độc lập là Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD). Kết quả sơ khảo sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Hai Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thẩm định lại kết quả lần cuối trước khi công bố.

Với việc lựa chọn “Khát vọng vươn mình” là thông điệp chủ đạo, Bảo Việt thể hiện tinh thần chủ động định hình và tạo ra những cơ hội mới. Bảo Việt thể hiện sự bền vững của doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, với lịch sử lâu dài 60 năm phát triển.

Báo cáo của Bảo Việt được tích hợp các chuẩn mực quốc tế của IIRC (Ủy ban Báo cáo tích hợp quốc tế), Thẻ điểm quản trị ASEAN, tiêu chuẩn GRI Standards; đồng thời bổ sung các yếu tố ESG trong quản trị, điều hành và các xu hướng mang tính thời sự (COP26, kinh tế số…) có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bảo Việt đã gắn kết 17 mục tiêu Phát triển bền vững, tích hợp ESG, Ứng dụng Power BI và Smart PDF để trực quan hóa dữ liệu, được đảm bảo bởi kiểm toán nội bộ với các chỉ tiêu phi tài chính. Ngoài ra, việc ứng dụng giải pháp công nghệ cũng tạo điều kiện giúp độc giả thuận tiện sử dụng trên máy tính cá nhân và các thiết bị di động.

Đặc biệt, Tập đoàn Bảo Việt còn được trao tặng kỷ niệm chương vinh danh tập thể có đóng góp cho hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2025.

Hiện nay là thời điểm mà tính "bền vững" trở thành yếu tố trung tâm trong mọi quyết định chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề về biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và sự bất ổn kinh tế - xã hội ngày càng hiện hữu. Phát triển bền vững không chỉ đơn thuần là việc cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường mà còn là nền tảng cho sự thịnh vượng ổn định và lâu dài cho cả cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Chủ đề “Chuyển đổi kép” được lựa chọn là thông điệp xuyên suốt cho Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng, cổ đông và cộng đồng trên hành trình xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững. “Chuyển đổi kép” là sự kết hợp giữa “Chuyển đổi số” và “Chuyển đổi xanh” trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Sự thay đổi này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Với tầm nhìn dài hạn, Bảo Việt tiên phong trong “Chuyển đổi số”, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những sản phẩm tài chính – bảo hiểm linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, cũng đẩy mạnh “Chuyển đổi xanh”, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực bền vững, hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng thích ứng với nền kinh tế trung hòa carbon. Bảo Việt không chỉ là người bảo vệ tài chính, mà còn là người kết nối giữa cộng đồng và thiên nhiên, cùng nhau lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc tự nhiên, gìn giữ môi trường vì một cộng đồng khỏe mạnh, vì một hành tinh xanh.

Việc được vinh danh tại 2 hạng mục giải quan trọng gồm Top 10 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất, Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững và được trao tặng kỷ niệm chương vinh danh tập thể có đóng góp cho hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2025 đã thể hiện vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu, lan tỏa chuẩn mực về minh bạch và phát triển bền vững, không chỉ tạo giá trị cho cổ đông, mà cho cả nền kinh tế, cộng đồng và môi trường./.