Vimico lập đỉnh lợi nhuận năm 2025 nhờ giá kim loại tăng mạnh

(TBTCO) - Giá bán các kim loại chủ lực đi lên đã tạo lực đẩy đáng kể cho lợi nhuận của Vimico trong năm 2025, đưa kết quả kinh doanh lên mức cao.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Tổng công ty Khoáng sản – TKV (Vimico, mã Ck: KSV) ghi nhận một năm kinh doanh khởi sắc với mức tăng trưởng nổi bật cả về doanh thu và lợi nhuận. Riêng trong quý cuối năm, doanh thu thuần đạt 3.549 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng, cao gấp hơn 2,6 lần so với quý IV/2024.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của Vimico đạt khoảng 14.400 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 64% và thiết lập mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Động lực chính cho kết quả này đến từ xu hướng tăng mạnh của giá bán nhiều kim loại chủ lực, đi kèm với sản lượng tiêu thụ cải thiện ở một số mặt hàng quan trọng.

Trong cơ cấu sản phẩm, giá đồng tấm bình quân trong năm đạt 262,2 triệu đồng mỗi tấn, tăng khoảng 32 triệu đồng so với năm 2024. Giá vàng đạt bình quân 2,55 tỷ đồng mỗi kg, tăng gần 756 triệu đồng mỗi kg, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng thêm 25 kg.

Đối với bạc, giá bán tăng 4,3 triệu đồng lên mức 22,2 triệu đồng mỗi kg, cùng với mức tăng 85 kg về sản lượng tiêu thụ. Giá kẽm thỏi cũng ghi nhận xu hướng đi lên, đạt 74,8 triệu đồng mỗi tấn, cao hơn 4,9 triệu đồng so với năm trước, sản lượng tiêu thụ tăng thêm 29 tấn. Diễn biến thuận lợi của mặt bằng giá kim loại đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính của Vimico tiếp tục được củng cố. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp nắm giữ gần 450 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, mang lại hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi, cao gấp 3,5 lần so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV kết phiên giao dịch ngày 3/2 ở mức 196.000 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 80,5% so với đầu năm 2026. Với khoảng 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Vimico hiện đạt khoảng 39.200 tỷ đồng.