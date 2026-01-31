Gemadept lãi sau thuế hơn 2.200 tỷ đồng năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025, Gemadept ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước đến nay, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tiệm cận mức kỷ lục lịch sử của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty cổ phiếu Gemadept (mã Ck: GMD) khép lại quý cuối năm với bức tranh kinh doanh tích cực khi doanh thu thuần đạt 1.614 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và cũng là mức cao nhất ghi nhận trong một quý từ trước đến nay. Biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt nhờ giá vốn tăng chậm hơn tốc độ doanh thu, qua đó đưa lợi nhuận gộp lên 766 tỷ đồng, cao hơn 22% so với cùng kỳ.

Không chỉ hoạt động kinh doanh cốt lõi khởi sắc, kết quả tài chính của doanh nghiệp còn được hỗ trợ đáng kể từ mảng tài chính. Doanh thu tài chính trong quý tăng gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 86 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính được ghi nhận ở mức âm 16 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh lợi nhuận của Gemadept. Trong quý IV, phần lãi ghi nhận từ các đơn vị này đạt 389 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả vận hành tại các cảng và dự án liên kết được duy trì ở mức cao. Ở chiều ngược lại, khoản lỗ khác dù vẫn ở mức lớn nhưng đã được thu hẹp đáng kể, còn 168 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả chung.

Xét về cơ cấu chi phí, chi phí bán hàng trong quý tăng mạnh lên 194 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ, phản ánh sự gia tăng các hoạt động thương mại và dịch vụ. Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt hơn khi giảm 26%, xuống còn 161 tỷ đồng, phần nào bù đắp áp lực từ chi phí bán hàng tăng cao.

Lũy kế cả năm 2025, Gemadept ghi nhận doanh thu đạt 5.946 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước dù nền so sánh đã ở mức cao. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.224 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024, qua đó đánh dấu mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Con số này chỉ thấp hơn kỷ lục 2.534 tỷ đồng của năm 2023.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ sự cải thiện của hoạt động cốt lõi với mức đóng góp tăng thêm 314 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận tài chính tăng khoảng 160 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng vốn tại cảng Nam Hải, trong khi phần lãi từ các công ty liên kết tăng 327 tỷ đồng, chủ yếu đến từ đóng góp của cảng Gemalink. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế hoãn lại tăng thêm hàng trăm tỷ đồng đã khiến tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế chậm hơn so với mức tăng lợi nhuận trước thuế.

Trong năm 2025, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu 4.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng. Với kết quả thực tế đạt được, doanh nghiệp đã vượt 23% kế hoạch doanh thu và vượt 25% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm cuối năm, quy mô tổng tài sản của Gemadept đạt gần 19.800 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 4.275 tỷ đồng, giảm hơn 700 tỷ đồng so với đầu năm, cho thấy một phần nguồn lực đã được sử dụng cho đầu tư và hoạt động kinh doanh.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ ở mức hơn 4.900 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm tỷ trọng đáng kể với dư nợ gần 2.400 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt xấp xỉ 14.900 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 4.200 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính tương đối vững cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GMD chốt phiên ngày 30/1 ở mức 68.500 đồng/cổ phiếu, tang 13% so với đầu tháng 1. Với hơn 426 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa thị trường của Gemadept đạt hơn 29.200 tỷ đồng.