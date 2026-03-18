REE đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 2.800 tỷ đồng trong năm 2026

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (mã Ck: REE) đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, đồng thời đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 2.814 tỷ đồng, tăng hơn 11%.

Động lực tăng trưởng tiếp tục được phân bổ ở nhiều lĩnh vực hoạt động. Trong đó, mảng năng lượng là trụ cột đóng góp chính, được kỳ vọng mang lại 5.476 tỷ đồng doanh thu, tăng khoảng 10%, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.465 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Theo giải thích từ REE, điều kiện thủy văn có dấu hiệu cải thiện từ cuối năm 2025 khi hiện tượng El Nino kết thúc và chuyển sang La Nina, qua đó hỗ trợ sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, trạng thái thuận lợi này được dự báo chỉ duy trì trong nửa đầu năm trước khi trở lại trung tính. Bên cạnh đó, hệ số alpha của thủy điện tiếp tục duy trì ở mức 98%, trong khi giá trần trên thị trường điện toàn phần giảm 97 đồng/kWh so với năm trước, có thể tạo áp lực nhất định lên hiệu quả hoạt động trong năm 2026.

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng và định hướng chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, REE cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới. Mục tiêu đặt ra là nâng tổng công suất nguồn điện lên khoảng 3.000 MW vào cuối năm 2030, qua đó mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Ở mảng cơ điện lạnh, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với các lĩnh vực còn lại, với doanh thu kế hoạch 4.672 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 33% và 38%. Nguồn việc được kỳ vọng đến từ các dự án công nghiệp và năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, cùng với các dự án sử dụng vốn ngân sách như hạ tầng sân bay, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan và các công trình xử lý môi trường. Trong giai đoạn 2026 - 2027, mảng này định hướng duy trì vị thế ở các phân khúc truyền thống, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như LNG, trung tâm dữ liệu và xử lý môi trường nhằm đa dạng hóa danh mục.

Đối với mảng bất động sản, REE đặt kế hoạch doanh thu 1.319 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 567 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 23%. Thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh được đánh giá tiếp tục duy trì xu hướng ổn định, với mục tiêu giữ tỷ lệ lấp đầy ở mức cao thông qua chính sách cho thuê linh hoạt và điều chỉnh giá thuê phù hợp với chi phí vận hành.

Trong khi đó, mảng nước và môi trường được kỳ vọng đạt doanh thu 211 tỷ đồng, tăng 27%, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ gần 3% xuống còn 346 tỷ đồng. Các đơn vị cấp nước tiếp tục duy trì sản lượng theo hợp đồng hiện hữu, đồng thời triển khai điều chỉnh giá bán sỉ tại một số khu vực. Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 dự án Nhà máy nước sông Đà, đồng thời chuẩn bị đầu tư Nhà máy nước Thủ Đức 4, dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2028.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, REE trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 25%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 542 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đồng thời, REE lên kế hoạch phát hành hơn 81 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng giá trị hơn 812 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II/2026.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng dự kiến trình cổ đông phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ tối đa 10%, cùng với kế hoạch phát hành 500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu REE có giá 64.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường đạt khoảng 34.666 tỷ đồng./.