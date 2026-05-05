Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

20:07 | 05/05/2026
(TBTCO) - Chiều 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN.

Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng.

Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống.

Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn an ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016 - 2026).

Chuyến thăm là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế./.

theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Bài liên quan

Thắt chặt tình hữu nghị, mở ra cơ hội hợp tác mới với Sri Lanka

Thắt chặt tình hữu nghị, mở ra cơ hội hợp tác mới với Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Dành cho bạn

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Đọc thêm

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026. Đây là chuyến thăm nước ngoài lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ sau khi Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, và là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đến Ấn Độ.
TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang tiến hành sắp xếp hơn 1.200 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, những người này sẽ tiếp tục bố trí công tác ở vị trí khác hoặc nghỉ việc hưởng chế độ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm, như theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát trong thời gian tới; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8/5/2026.
Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

(TBTCO) - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho hay, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng cơ cấu ủy viên là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và cá nhân tiêu biểu ở các thành phần kinh tế tăng 21 vị.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

(TBTCO) - Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - đã diễn ra chiều nay, ngày 4/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc triển khai rà soát, đánh giá tiêu chuẩn đô thị và thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Sri Lanka từ ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Sri Lanka từ ngày 7/5

(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7/5 đến ngày 8/5/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước