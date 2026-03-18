PJT đặt mục tiêu lợi nhuận giảm trong năm 2026

PJT vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 8/4 tại TP. Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch trình đại hội, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt trên 808 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với kết quả thực hiện năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 20,8 tỷ đồng, giảm 6%.

Kết quả năm 2025 cho thấy, hoạt động kinh doanh của PJT vẫn duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Doanh thu ghi nhận hơn 740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 22 tỷ đồng, lần lượt vượt 2% và 12% so với kế hoạch đề ra.

Trong định hướng trung hạn giai đoạn 2026 - 2031, doanh nghiệp nhận định môi trường kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, đồng thời các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được siết chặt.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xác định ưu tiên duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn khai thác, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển xăng dầu trong hệ thống Petrolimex, qua đó thực hiện nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Định hướng phát triển của PJT tập trung vào việc củng cố mô hình doanh nghiệp vận tải chuyên ngành, với đội tàu có quy mô và cơ cấu phù hợp nhu cầu vận chuyển xăng dầu nội địa, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong kế hoạch tái cơ cấu năng lực vận tải, doanh nghiệp dự kiến thanh lý 4 tàu biển đã hết niên hạn khai thác. Song song với đó, PJT lên phương án đầu tư mới 4 tàu biển có trọng tải đến 10.000 DWT và 1 tàu sông khoảng 3.000 tấn, với cơ cấu vốn dự kiến gồm 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.

Đối với công ty con là Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC), PJT cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi khu đất thuê tại xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu phương án bố trí địa điểm mới thông qua thuê, mua hoặc xây dựng cơ sở sản xuất nhằm duy trì hoạt động ổn định.

Về phân phối lợi nhuận, PJT dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% và tiếp tục giữ nguyên mức này cho năm 2026.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PJT đang giao dịch với mức giá khoảng 9.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 24 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của PJT hiện đạt 223,9 tỷ đồng./.