Chứng khoán phái sinh ngày 18/3: Duy trì đà tăng trước thềm phiên đáo hạn

(TBTCO) - Diễn biến phiên 18/3 cho thấy sự lệch pha rõ rệt giữa thị trường chứng khoán phái sinh so với thị trường chứng khoán cơ sở. Dù VN30-Index có thời điểm tạm chinh phục được mốc 1.900 điểm, nhưng áp lực bán đã kéo lùi chỉ số. Trong khi đó, giá các hợp đồng tương lai "ngược dòng" và vẫn giữ được sắc xanh.

Sau phiên hồi phục hôm qua trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh, VN30-Index quay đầu điều chỉnh sau khi giao dịch giằng co biên độ mạnh. VN30-Index có thời điểm chạm đến mốc 1.900 điểm, nhưng chinh phục bất thành, thậm chí có thời điểm giữa phiên chiều giảm còn 1.852 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá 7/8 hợp đồng đều tăng. Diễn biến trong phiên cho thấy sự lệch pha rõ rệt so với thị trường cơ sở. Phần lớn các hợp đồng tương lai đều duy trì đà tăng, trong khi chỉ số VN30 điều chỉnh nhẹ. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 3/2026 (41I1G3000) đóng cửa tại 1.881,9 điểm, tăng 0,26%, qua đó nới rộng chênh lệch dương lên +13,06 điểm so với VN30. Đây cũng là kỳ hạn gần nhất và sẽ đáo hạn vào ngày mai.

Thị trường đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền. Khối lượng mở (OI) của kỳ hạn 41I1G3000 giảm xuống còn 28.274 hợp đồng, phản ánh hoạt động tất toán vị thế đang diễn ra mạnh mẽ. Ngược lại, dòng tiền có xu hướng dồn sang các hợp đồng kỳ hạn kế tiếp, đặc biệt là tháng 4, nhằm duy trì vị thế trước kỳ vọng thị trường tiếp tục biến động tích cực sau đáo hạn.

Về giá, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 4/2026 đóng cửa tăng 0,06%, qua đó nới chênh lệch dương lên hơn 11 điểm. Trong khi đó, với hợp đồng tương lai dựa trên VN100 cùng kỳ hạn, mức chênh lệch lên tới 38 điểm. Đây cũng là hợp đồng có mức giá cao hơn nhiều nhất so với chỉ số cơ sở.

Với việc tất cả các hợp đồng tương lai đều giữ được chênh lệch dương, thậm chí nới rộng, tâm lý nhà đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản hồi phục trong ngắn hạn, bất chấp áp lực điều chỉnh từ thị trường cơ sở.

Diễn biến lệch pha trên thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh kéo chênh lệch dương mở rộng.

Tổng khối lượng giao dịch phiên hôm nay tăng 4%, riêng một số hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn xa giao dịch gấp đôi phiên hôm trước cho thấy dòng tiền đầu cơ tiếp tục gia tăng, tạo điều kiện cho các chiến lược trading hai chiều.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ trong phiên tiếp tục tăng khi VN30 biến động mạnh trong phiên. Các trader đang nghiêng về khả năng VN30 tiếp tục phục hồi, nhưng vùng kháng cự quanh 1.900 điểm cũng là điểm cần lưu ý./.