Sacombank trước “ngã rẽ lớn”, trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch đổi tên, dời trụ sở.

Loạt nội dung quan trọng được Sacombank trình Đại hội đồng cổ đông tới đây, gồm: kế hoạch dời trụ sở chính, gia hạn Đề án tái cơ cấu đến năm 2030 nhằm xử lý dứt điểm tồn đọng và đề xuất đổi tên thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc". Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 chưa được công bố chi tiết.

Lên kế hoạch dời trụ sở chính

Ngày 18/3, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã Ck: STB) vừa ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua một số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ bao gồm: tờ trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank; tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ và các văn bản quản trị; tờ trình xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập; cùng các tờ trình về những nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội. Các tài liệu còn lại và các nội dung phát sinh (nếu có) sẽ tiếp tục được hoàn thiện và công bố. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Sacombank dự kiến trong khoảng từ ngày 9 - 22/4.

Trong tờ trình về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu rõ, địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

"Do vậy, để phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu của Sacombank trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank là cần thiết" - lãnh đạo Sacombank nhấn mạnh.

Vì thế, Hội đồng quản trị đề xuất chuyển địa điểm trụ sở chính hiện tại của Sacombank ở số 266-268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển Ngân hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Xin gia hạn Đề án tái cơ cấu đến năm 2030, khắc phục triệt để tồn tại

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị ngân hàng cũng trình ĐHĐCĐ xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Theo đánh giá của Sacombank, trong thời gian qua, ngân hàng đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo Đề án đã được phê duyệt, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: triển khai các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm; rà soát, khắc phục các tồn tại, sai sót theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; từng bước tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro và lành mạnh hóa tình hình tài chính của ngân hàng.

Qua đó, ngân hàng đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc kiểm soát rủi ro và xử lý các tồn tại trong hoạt động.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Được biết, Sacombank triển khai tái cơ cấu từ năm 2015, sau khi sáp nhập SouthernBank, với lộ trình 10 năm và mục tiêu hoàn tất vào năm 2026. Ngân hàng đã hoàn tất 13/14 nội dung của đề án, phần còn lại chủ yếu liên quan đến khoản nợ của ông Trầm Bê và các bên liên quan.

"Mặc dù ngân hàng đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo Đề án, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục" - tờ trình Hội đồng quản trị Sacombank nêu rõ.

Cũng theo tờ trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy.

Sacombank hiện đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

"Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao và cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý theo lộ trình đã đề ra. Việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án là cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của Đề án một cách thực chất và bền vững" - tờ trình nêu rõ.

Từ đó, việc gia hạn giúp tạo điều kiện để ngân hàng tiếp tục xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng; hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, sai sót theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo quá trình cơ cấu lại được thực hiện một cách toàn diện, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc xin gia hạn thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2030. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung về thời điểm và nội dung để xin phê duyệt việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án.

Đổi tên thành “Sài Gòn Tài Lộc”, mở chương mới phát triển

Cũng trong tài liệu công bố, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ việc thay đổi tên của Sacombank.

Nêu rõ sự cần thiết của việc "thay tên, đổi nhà", Hội đồng quản trị Sacombank cho biết, “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” là tên gọi từ khi thành lập đến nay. Trong xu thế chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi sẽ xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của Sacombank.

Vì thế, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên ngân hàng từ “Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín” thành “Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc". Tên đầy đủ bằng tiếng Anh đổi từ “Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank" thành “Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank". Tên giao dịch/tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ "Sacombank" thành "SACOMBANK".

Theo tờ trình, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện đổi tên ngân hàng; tiến hành các thủ tục. "Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới (ngoài tên gọi nêu trên) nếu thấy cần thiết và/hoặc theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" - tờ trình nêu rõ./.