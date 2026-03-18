Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Sacombank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Quảng Ngãi) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng tuân thủ của người nộp thuế.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi và đại diện Saccombank Quảng Ngãi tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hoàng Vy

Bên cạnh công tác tuyên truyền chính sách, hai bên sẽ phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp công nghệ như: hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và các thiết bị bán hàng hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, giúp hộ kinh doanh từng bước thích ứng với các quy định mới, đặc biệt trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai và quản lý hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, chương trình hợp tác là bước đi thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đồng thời tăng cường hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách, nâng cao tuân thủ và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo hướng minh bạch, hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ./.