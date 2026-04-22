Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Ánh Tuyết

14:45 | 22/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
Gia cố "lớp đệm" dự phòng, lợi nhuận Sacombank 2025 giảm còn hơn 7.600 tỷ đồng Sacombank trước "ngã rẽ lớn", trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch đổi tên, dời trụ sở Sacombank đặt mục tiêu giữ nợ xấu dưới 4,5%, "để dành" trên 30.000 tỷ đồng lợi nhuận

Đổi tên, dời trụ sở, hướng tới quy mô triệu tỷ

Ngày 22/4, tại Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã Ck: STB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Tại đại hội xem xét báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; xem xét tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Đáng chú ý, đại hội trình nhiều nội dung mang tính “bước ngoặt” như: thay đổi địa điểm trụ sở chính, đổi tên, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Tại thời điểm 9 giờ ngày 22/4, đại hội có 135 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, nắm giữ 1,52 tỷ cổ phần, tương đương 80,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.

Đại hội đồng cổ đông Sacombank
Sacombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Phú Thọ.

Đưa tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%. Tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12%, hoặc không vượt hạn mức Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và điều hành linh hoạt theo tăng trưởng tín dụng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6%; đồng thời, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại đại hội, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

Ông Phan Đình Tuệ nêu rõ, trong bối cảnh xung đột vũ trang và căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang trên thế giới, tạo ra những diễn biến phức tạp, bất khả kháng đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Điều này có khả năng phát sinh các tác động kém tích cực và khó dự báo đến quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Sacombank.

Do đó, nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, kịp thời thích ứng với diễn biến thị trường, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững và mang lại hiệu quả cao nhất cho ngân hàng.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tại đại hội, trình bày tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Sacombank; thay đổi tên ngân hàng; tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT; bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026. Ứng viên là ông Nguyễn Đức Thụy, hiện là Tổng Giám đốc của Sacombank.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên ngân hàng từ “Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín” thành “Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc". Tên đầy đủ bằng tiếng Anh đổi từ “Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank" thành “Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank". Tên giao dịch/tên viết tắt bằng tiếng Anh đổi từ "Sacombank" thành "SACOMBANK".

Trích lập dự phòng 100%, chờ "mở khóa" 32,5% cổ phần tại VAMC

Ông Hà Văn Trung - Phó Tổng giám đốc thường trực trình bày phương án phân phối lợi nhuận của Sacombank năm 2025. Theo đó, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2025 đạt 4.770,1 tỷ đồng. Cộng với lợi nhuận giữ lại các năm trước 25.355,1 tỷ đồng, tổng lợi nhuận giữ lại lũy kế của Sacombank lên tới 30.125,2 tỷ đồng.

Như vậy, Sacombank tiếp tục ưu tiên tích lũy vốn và củng cố nền tảng tài chính thay vì chia cổ tức, tạo dư địa cho xử lý tồn đọng và tăng trưởng trong các năm tới

Nguồn: Sacombank.

Tại ĐHĐCĐ Sacombank, cổ đông tập trung chất vấn loạt vấn đề cốt lõi xoay quanh tái cơ cấu, chất lượng tài sản và hiệu quả kinh doanh. Cụ thể, cổ đông quan tâm tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu đến cuối năm 2025; thời điểm xử lý dứt điểm 32,5% cổ phần liên quan ông Trầm Bê; nguyên nhân nợ xấu tăng mạnh trong năm 2025 và khả năng thu hồi.

Bên cạnh đó, kế hoạch lợi nhuận 2026 ở mức 8.100 tỷ đồng được đánh giá khá thận trọng, dù ngân hàng đã trích lập dự phòng cao cũng gây nhiều băn khoăn. Ngoài ra, cổ đông đặt vấn đề về xu hướng suy giảm NIM và định hướng cải thiện thời gian tới; cập nhật nhanh kết quả kinh doanh quý I/2026; chiến lược kinh doanh sắp tới; yêu cầu giải trình lý do đổi tên thương hiệu sau nhiều năm duy trì nhận diện cũ...

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT nêu rõ, trong nhiều năm vừa qua, Sacombank đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành đề án, đến nay đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và đặc biệt trích lập dự phòng 100%.

Một trong những nội dung hết sức quan trọng của đề án tái cơ cấu là việc xử lý cổ phần 32,5% bị phong tỏa tại VAMC, bởi khi xử lý xong mới đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo quy định và đưa ngân hàng trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Hiện tỷ lệ nợ xấu Sacombank cuối năm 2025 đang ở mức 5,01%, đây là nội dung cần tiếp tục xử lý.

Tuy nhiên, việc xử lý cổ phần tại VAMC phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. "Năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước để thông qua phương án xử lý, song còn phải phụ thuộc và cũng cố gắng trong năm 2026, nếu thuận lợi sẽ được thông qua" - ông Tuệ nhấn mạnh.

Dù vậy, theo lãnh đạo Sacombank, việc xử lý cổ phần tại VAMC có thể kéo dài thêm một số năm, HĐQT cam kết sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành đề án.

Về nợ xấu, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT cho biết, nguyên nhân nợ xấu gia tăng trong năm 2025 đến từ bối cảnh bên ngoài, đặc biệt các chính sách thuế của Mỹ và biến động toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, dẫn đến phát sinh nợ quá hạn. Đồng thời, việc không còn áp dụng cơ chế cơ cấu nợ như trước khiến các khoản vay phải chuyển nhóm và trích lập dự phòng.

Bên cạnh đó, quá trình xử lý nợ gặp vướng mắc pháp lý, thời gian kéo dài và khối lượng hồ sơ lớn cũng khiến việc giảm nhanh tỷ lệ nợ xấu gặp khó khăn. "Tất cả các khoản nợ xấu của ngân hàng phần lớn đều có tài sản đảm bảo và theo nhận định của chúng tôi, đủ bù đắp nghĩa vụ nợ của khách hàng. Do đó, khả năng thu hồi vốn được đánh giá rất cao, tuy nhiên, tiến độ xử lý còn phụ thuộc vào thị trường" - ông Tuệ nêu rõ./.

Không chạy theo tăng trưởng nóng, lãi quý I đạt 44% kế hoạch

Thông tin tới cổ đông về kế hoạch lợi nhuận 8.100 tỷ đồng năm 2026, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT cho biết, ngân hàng lựa chọn kịch bản tăng trưởng thận trọng, bắt nguồn từ chiến lược của ngân hàng trong các hoạt động sắp tới.

"Chúng tôi muốn gia tăng nội lực dự phòng nhằm chủ động xử lý nợ xấu và tạo nên nền tảng trong bối cảnh rủi ro cũng đang gia tăng. Thay vì chúng ta chạy theo con số tăng trưởng nóng, Sacombank lựa chọn phương án tối ưu, ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tạo nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai trước những biến động khó lường của toàn cầu cũng như thị trường" - ông Tuệ nhấn mạnh.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, lãnh đạo Sacombank bật mí, dư nợ tín dụng đạt 627 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 567 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.572 tỷ đồng, tương đương 44% kế hoạch, chủ yếu nhờ nỗ lực tiết giảm chi phí và tối ưu vận hành./.
PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Dành cho bạn

Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

Thu hồi 37 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam

Thu hồi 37 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam

Chặn buôn lậu thuốc lá: Tăng mạnh chế tài xử lý, để chống thất thu ngân sách

Chặn buôn lậu thuốc lá: Tăng mạnh chế tài xử lý, để chống thất thu ngân sách

Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Giá ngô khởi sắc nhờ yếu tố cung - cầu, dầu đậu tương lập đỉnh 3 năm

Đa dạng thị trường - yêu cầu chiến lược đối với doanh nghiệp

Đa dạng thị trường - yêu cầu chiến lược đối với doanh nghiệp

Đọc thêm

Gia Lai: Hơn 690 đơn vị nợ bảo hiểm với số tiền hơn 133 tỷ đồng

Gia Lai: Hơn 690 đơn vị nợ bảo hiểm với số tiền hơn 133 tỷ đồng

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 3/2026, tỉnh Gia Lai có 693 công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh…chậm đóng trên 6 tháng các khoản bảo hiểm của hơn 3.000 lao động với số tiền hơn 133 tỷ đồng.
Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, giá vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 900.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi về vùng 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.100 đồng, DXY “án binh” chờ tín hiệu từ ứng viên Chủ tịch Fed

(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng xuống 25.100 VND/USD, trong khi USD tự do lùi về quanh 26.600 - 26.650 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY dao động hẹp quanh 98 điểm khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi phiên điều trần của ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, những yếu tố có thể định hướng xu hướng USD trong ngắn hạn.
Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.
Thanh khoản căng khiến lãi suất khó giảm sâu, Chứng khoán KBSV nêu 3 cách gỡ áp lực cho tỷ lệ LDR

Thanh khoản căng khiến lãi suất khó giảm sâu, Chứng khoán KBSV nêu 3 cách gỡ áp lực cho tỷ lệ LDR

Nhóm phân tích Chứng khoán KBSV nhận định, lãi suất có thể giảm nhẹ từ nền cao sau cam kết hạ 0,5 - 1%/năm, trong ngắn hạn, nhóm phân tích KBSV cho rằng, xu hướng giảm lãi suất vẫn chưa rõ rệt, khi các vấn đề về căng thẳng thanh khoản dự báo sẽ tiếp diễn trong quý II/2026, tỷ lệ LDR tiến sát ngưỡng trần 85%. Ba phương án điều chỉnh được đề xuất nhằm giảm áp lực cho LDR, trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng cải thiện đáng kể.
LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận những điểm sáng tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi với lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng. Bất chấp những thách thức chung của thị trường, LPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tín dụng tốt, đa dạng hóa nguồn thu hiệu quả và đặc biệt ghi dấu ấn bằng chiến lược quản trị rủi ro chủ động, an toàn.
Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

(TBTCO) - Sáng 21/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.102 VND/USD, trong khi USD tự do nhích lên quanh 26.630 - 26.670 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY lùi nhẹ về 98,09 điểm nhưng vẫn duy trì nền ổn định. Tâm điểm chú ý dồn vào đàm phán Mỹ - Iran cuối tuần, yếu tố có thể định hướng xu hướng thị trường ngắn hạn, dù kỳ vọng tích cực đang chiếm ưu thế.
Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Bệnh Whitmore làm 23 người tử vong tại Thái Lan, khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống

Bệnh Whitmore làm 23 người tử vong tại Thái Lan, khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống

Nâng cấp “Lá chắn rủi ro”: Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

Nâng cấp “Lá chắn rủi ro”: Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

