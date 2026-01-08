(TBTCO) - Lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của Sacombank chỉ đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, song nhiều chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi của ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng hai con số, trong khi chi phí hoạt động giảm gần 7%. Kết quả này chủ yếu phản ánh việc Sacombank đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên mức kỷ lục 11.300 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã Ck: STB) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2025.

Trong bối cảnh kinh tế - tài chính còn nhiều biến động, Sacombank cho biết, ngân hàng tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định, đồng thời chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhằm củng cố chất lượng tài sản và nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918 ngàn tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 837 ngàn tỷ đồng, tăng 24% và tổng tín dụng đạt hơn 626 nghìn tỷ đồng, tăng 16%.

Sacombank cho biết, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh thu hồi, xử lý các khoản nợ tồn đọng với quy mô hơn 16.000 tỷ đồng, cho thấy năng lực xử lý nợ xấu vẫn là thế mạnh của ngân hàng, dù bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, tổng thu nhập thuần hoạt động (TOI) hợp nhất cả năm của Sacombank đạt gần 32.100 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 26.700 tỷ đồng, tăng 9%, tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Như vậy, ước quý IV/2025, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 5.400 tỷ đồng.

Các mảng hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác ghi nhận đóng góp tích cực, phản ánh hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Chi phí hoạt động ở mức gần 13.100 tỷ, giảm gần 7% so với năm trước và tỷ lệ CIR (tỷ lệ chi phí trên thu nhập) cũng giảm 8%, về quanh mức 40%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước dự phòng rủi ro đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước, phản ánh hiệu quả kinh doanh lõi vẫn tăng trưởng ổn định. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao (14.650 tỷ đồng). Đáng chú ý, chỉ riêng 3 quý đầu năm, ngân hàng đã lãi 10.988 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

"Kết quả này chịu tác động chủ yếu từ việc Sacombank chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm hơn 11.300 tỷ đồng" - đại diện Sacombank nêu rõ.

Như vậy, riêng trong quý IV/2025, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đã vọt tăng hơn 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần cùng kỳ, vượt xa số trích lập cả năm 2024 (1.974 tỷ đồng).

Theo đại diện ngân hàng, điều này phản ánh quan điểm quản trị rủi ro thận trọng và chủ động của Sacombank nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường đang có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng. Đây là bước đi chiến lược, đặt trọng tâm vào chất lượng tài sản và sự phát triển bền vững trong trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

Đánh giá nhanh thông tin từ kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Sacombank, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KB Securities) cho rằng, mặc dù kết quả kinh doanh quý IV/2025 có diễn biến kém tích cực, ngân hàng này vẫn sở hữu nhiều điểm nhấn đáng kỳ vọng trong năm 2026.

Theo đó, tăng trưởng tín dụng ở mức cao, CIR còn nhiều dư địa cải thiện, cùng với chất lượng tài sản được kỳ vọng tốt dần lên nhờ sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế, qua đó, giúp giảm dần áp lực trích lập dự phòng, sẽ là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Sacombank có thể ghi nhận hoàn nhập từ các khoản nợ xấu đã trích lập trong năm 2025, dù hiện vẫn cần thêm thông tin cụ thể từ phía ngân hàng để có thể đánh giá đầy đủ về các khoản nợ này. Đồng thời, việc đẩy nhanh quá trình bán 32,5% vốn của nhóm ông Trầm Bê cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng hoàn thành đề án tái cơ cấu./.