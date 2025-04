Sacombank lãi lớn gần 15.000 tỷ đồng sau tái cơ cấu, cổ đông vẫn “khát” cổ tức

(TBTCO) - Đề án tái cơ cấu gần đến chặng cuối, Sacombank kỳ vọng năm 2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng khi gỡ được “nút thắt” cuối cùng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 15%, đạt kỷ lục 14.650 tỷ đồng, song Sacombank chưa có phương án chia cổ tức cho cổ đông sau 9 năm liên tiếp.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã ck: STB) dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4 tại TP. HCM.

"Nút thắt" cuối cùng từ xử lý lô cổ phiếu STB

Tại đại hội, Sacombank dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

Lãnh đạo Sacombank đánh giá, năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng đây cũng là năm cột mốc quan trọng để Sacombank khép lại hành trình tái cơ cấu.

Theo đó, năm 2025 Sacombank đặt ra các mục tiêu trọng yếu như: tổng tài sản đạt 819.800 tỷ đồng, tăng 10%; tổng nguồn vốn huy động đạt 736.300 tỷ đồng, tăng 9%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 614.400 tỷ đồng, tăng 14%.

Lợi nhuận tăng gấp 94 lần sau tái cơ cấu, kiểm soát nợ xấu dưới 2% Năm 2025, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.650 tỷ đồng, tăng 15%. Kể từ khi thực hiện Đề án tái cơ cấu năm 2016, Sacombank ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng gấp 94 lần, dù vốn điều lệ không thay đổi.

Ngân hàng sẽ tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn để kéo giảm chi phí vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và các tỷ lệ sinh lời; quyết liệt kéo giảm nợ xấu, tài sản tồn đọng còn lại để hoàn thành Đề án.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các nguồn thu phi tín dụng, đặc biệt từ các kênh số và giải pháp thanh toán hiện đại; tập trung quản trị chi phí chặt chẽ, nâng cao hiệu suất làm nền tảng để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Về cơ cấu cổ đông, ngân hàng Sacombank ghi nhận thêm hai nhà đầu tư mới sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, đó là KIM Vietnam Growth Equity Fund và Amersham Industries Limited, nâng tổng số cổ đông lớn tại Sacombank lên 7, gồm 6 tổ chức và 1 cá nhân.

Sacombank lãi lớn gần 15.000 tỷ đồng sau tái cơ cấu, cổ đông vẫn “khát” cổ tức. Ảnh tư liệu.

Nhìn lại suốt hành trình tái cơ cấu, dù đối mặt với nhiều biến động sau quá trình sáp nhập và nguồn lực có hạn do không thể tăng vốn, Sacombank không chỉ phục hồi mạnh mẽ năng lực kinh doanh mà còn xử lý thành công khối lượng nợ tồn đọng, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.

“Đến thời điểm hiện tại, Sacombank chỉ còn nút thắt cuối cùng là chờ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt phương án xử lý lô cổ phiếu STB theo Đề án tái cơ cấu. Bước sang năm 2025, chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra và quyết tâm đẩy mạnh tiến trình làm việc với NHNN để chính thức công bố hoàn tất Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập. Đây là bước ngoặt quan trọng mở ra cơ hội mạnh mẽ để tăng vốn, nâng tầm vị thế và tạo ra những cơ hội phát triển mới” - lãnh đạo Sacombank kỳ vọng.

Liên quan đến việc thực hiện đề án, về công tác xử lý nợ xấu, Sacombank thu hồi, xử lý gần 10.000 tỷ nợ xấu và tài sản tồn đọng, nâng lũy kế lên 103.988 tỷ đồng, trong đó thuộc Đề án 76.695 tỷ đồng. Nhờ đó, các khoản tồn đọng thuộc Đề án giảm 80,5% về quy mô và 25,7% về tỷ trọng so với thời điểm bắt đầu triển khai, hiện chỉ còn chiếm 2,4% tổng tài sản.

Trong đó, đối với các khoản nợ thuộc Khu công nghiệp Phong Phú, Sacombank bán đấu giá thành công khoản nợ sau 18 phiên đấu giá trong năm 2023, với giá bán là 7.934 tỷ đồng, cao hơn so nghĩa vụ nợ của khách hàng. Đến nay, Sacombank thực thu hồi 1.587 tỷ đồng và dự kiến sẽ thu hồi đầy đủ trong năm 2025.

Đối với các khoản nợ đảm bảo bằng cổ phiếu STB của ông Trầm Bê và người có liên quan, Sacombank trình các phương án xử lý và đang chờ sự phê duyệt từ NHNN. Ngân hàng trích lập dự phòng 100% đối với dư nợ gốc của khoản nợ xấu trên, cũng như thoái hoàn toàn lãi dự thu từ cuối quý II/2022.

Được biết, 32,5% cổ phần Sacombank của nhóm ông Trầm Bê và gia đình nắm giữ trước đây đang được thế chấp tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để đảm bảo cho khoản nợ gốc khoảng 10.000 tỷ đồng. ​Việc xét duyệt để Sacombank xử lý lô cổ phiếu cũng như ghi nhận hoàn thành tái cơ cấu sẽ cần có thời gian.

Lợi nhuận tăng vọt dù tín dụng tăng chậm hơn toàn ngành

Theo báo cáo tài chính năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Sacombank vượt 12.720 tỷ đồng, tăng 32,5% so với năm 2023, đạt 120% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, động lực chính từ thu nhập lãi thuần tăng 11% cùng kỳ, đạt 24,531.7 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi sụt giảm sâu 25%. Trong khi đó, tổng thu nhập ngoài lãi chỉ tăng nhẹ 1,1% cùng kỳ, đạt 4,1 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Sacombank.

Các công ty, ngân hàng con tiếp tục hoạt động ổn định và đảm bảo hiệu quả. Trong đó, Công ty Cho thuê tài chính SBL tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, quy mô mở rộng với dư nợ tăng 20,9%, đồng thời quyết liệt thu hồi nợ tồn đọng nên hiệu quả kinh doanh cải thiện đáng kể, lợi nhuận đạt gần 225 tỷ đồng, tăng 22,2% so năm trước.

Trong khi đó, một số công ty con khác đóng góp lợi nhuận không đáng kể như: Công ty Kiều hối SBR lợi nhuận trước thuế đạt 9,6 tỷ đồng; Công ty Vàng bạc đá quý SBJ lợi nhuận trước thuế đạt 1,8 tỷ đồng…

Tổng dư nợ tín dụng đạt 539.315 tỷ đồng, tăng 11,7%, thấp hơn so với mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, đạt 101% kế hoạch, chiếm 3,4% thị phần toàn ngành. Điều này là do mức nhu cầu tín dụng yếu từ khách hàng bán lẻ và sự cạnh tranh gay gắt trong mảng cho vay giữa các ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,08%, giảm 0,02% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu tổng thể cũng giảm 0,89%. Chất lượng tín dụng nhìn chung vẫn được cải thiện trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng, tuy nhiên còn cao hơn mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Về trích lập dự phòng rủi ro, trong năm 2024, Sacombank trích lập 2.623 tỷ đồng dự phòng rủi ro và sử dụng 2.061 tỷ đồng dự phòng để xử lý rủi ro; trong đó, xử lý rủi ro tín dụng là 756 tỷ và xử lý trái phiếu đặc biệt của VAMC là 1.305 tỷ. Hoàn thành trích lập 100% dự phòng rủi ro cho các khoản nợ tồn đọng chưa xử lý, nâng quy mô bộ đệm dự phòng lên 25.689 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của Sacombank vẫn giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước ở mức 68,5%.