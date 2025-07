Lãi quý II lập đỉnh, ABBank tiến sát kế hoạch năm với hàng loạt chỉ số cải thiện mạnh

(TBTCO) - ABBank báo lãi trước thuế quý II/2025 đạt mức cao kỷ lục 1.256,7 tỷ đồng, nhờ hàng loạt khoản thu nhập tăng đột biến. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận đạt 1.672,5 tỷ đồng, tăng 187% cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch. Các chỉ số hiệu quả hoạt động, chất lượng tài sản và vốn đều được cải thiện rõ nét.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã Ck: ABB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025.

Theo báo cáo tài chính quý II, ABBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 933 tỷ đồng, tăng 17,5% cùng kỳ. Các khoản thu nhập ngoài lãi ghi nhận kết quả khả quan. Đơn cử, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ gấp 5 lần cùng kỳ 2024, lên 431 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác cũng ghi nhận con số đột biến 894,5 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí và dự phòng rủi ro tín dụng, lãi trước thuế ABBank tăng 222% cùng kỳ, lên mức đỉnh lịch sử 1.256,7 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Nhiều khoản mục tăng đột biến Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 của ABBank đạt 1.672,5 tỷ đồng, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 187% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 tại ABBank đến từ sự tăng trưởng đồng loạt của các hoạt động cốt lõi. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 21% lên 1.765 tỷ đồng; lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 214% lên 592,7 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác gấp hơn 10 lần cùng kỳ, lên 1.066,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, hiệu quả hoạt động tính đến hết quý II/2025 theo đó được cải thiện đáng kể, thể hiện thông qua tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) đạt 31,29%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18,3%.

Cùng với đó, tính đến hết ngày 30/6/2025, quy mô hoạt động của ngân hàng mẹ ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Theo đó, tổng tài sản đạt 204.851 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt 2% so với kế hoạch cả năm. Huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 149.587 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với đầu năm, tăng trưởng tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng cá nhân là phân khúc chiến lược của ngân hàng.

Chất lượng tài sản của ABBank được kiểm soát tốt với các chính sách linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường. Tính đến hết 30/6/2025, ABBank đã trích lập 865 tỷ đồng cho công tác dự phòng rủi ro tín dụng; nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,9%, tiếp tục duy trì dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chất lượng vốn của ABBank cũng tiếp tục được đảm bảo theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, thể hiện khung vốn vững chắc cho công tác kinh doanh, tạo đà phát triển cho ngân hàng, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn tuân thủ trên 8%, khả năng thanh khoản cao với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) đạt 62,82%.

Với những nỗ lực này, trong báo cáo xếp hạng mới công bố, tổ chức xếp hạng thế giới Moody’s tiếp tục đánh giá triển vọng của ABBank ở mức ổn định giữa diễn biến thị trường Việt Nam đang còn nhiều thách thức.

Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng Giám đốc ABBank nhận định, sự tăng trưởng được cải thiện rất đáng kể trong quý II/2025 của ABBank đến từ việc ngân hàng đang phát huy tốt các yếu tố nội lực và hiệu quả từ sự cải tổ quyết liệt bộ máy hoạt động. Trong nửa cuối năm, ABBANK đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng mạnh ở cả tín dụng, huy động và dịch vụ, với lợi nhuận trước thuế dự kiến vượt kế hoạch 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chú trọng công tác quản trị tín dụng, kiểm soát nợ xấu chặt chẽ.

Trong quý II/2025, hoạt động mảng ngân hàng số của ABBank tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng. Nền tảng Ngân hàng số thế hệ mới ABBank (thay cho AB Ditizen trước đó) chính thức được giới thiệu rộng rãi tới thị trường kèm theo nhiều tính năng sáng tạo, trong đó nổi bật là tính năng ABBY Family giúp các bậc cha mẹ đồng hành cùng con trong hành trình quản lý tài chính cá nhân. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân trên kênh số tại ABBank tăng 18,6%, số lượng khách hàng giao dịch cũng tăng 5,8% so với quý I/2025.

Ghi nhận tại mảng khách hàng doanh nghiệp, nền tảng ngân hàng số ABBank Business tiếp tục đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tính gắn kết của khách hàng với ABBank trong 6 tháng đầu năm. Theo thống kê, 80% giao dịch của khách hàng doanh nghiệp tại ABBank được thực hiện online giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tiết kiệm thời gian vận hành cho đội ngũ kinh doanh trực tiếp./.