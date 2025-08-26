Top ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8

(TBTCO) - Hơn 1 tháng qua, lãi suất huy động dao động trong biên độ rất hẹp, song áp lực tỷ giá và thanh khoản đang âm thầm tích tụ. Giới chuyên gia nhận định, mặt bằng lãi suất có thể nhích nhẹ cuối năm, trong khi lãi vay nhiều khả năng chững lại, khó giảm thêm. Do các nhà băng ít điều chỉnh lãi suất niêm yết, nên top các ngân hàng trả lãi cao nhất tháng 8 ít thay đổi.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, hơn 1 tháng qua, mặt bằng lãi suất huy động cơ bản ổn định, biến động với biên độ tí hon chỉ quanh 0,1 - 0,15 điểm phần trăm/năm và chỉ xảy ra ở một số ngân hàng ít ỏi. Đơn cử, TPBank, BaoVietBank, VCBNeo, VPBank đồng loạt nhích 0,1% ở một số kỳ hạn 1 - 6 tháng; Eximbank tăng ở 12 - 24 tháng; Techcombank điều chỉnh lên 0,1% ở hầu hết kỳ hạn. Ngược lại, BaoVietBank và BacABank ghi nhận mức giảm nhẹ.

Lãi suất huy động khó né được áp lực tăng

Theo một chuyên gia tài chính - ngân hàng, nếu không có giải pháp cân bằng, xử lý dứt điểm, tỷ giá sẽ tiếp tục căng thẳng, kéo theo tác động ngược lên mặt bằng lãi suất.

Bởi tỷ giá hiện vẫn chịu nhiều áp lực chưa được giải tỏa, trong đó lớn nhất là chênh lệch lãi suất quá cao giữa thị trường 1 ở Việt Nam và Mỹ, cộng thêm nhiều sức ép vô hình khác như: lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, áp lực nội tại. Vì vậy, theo vị chuyên gia này, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 2 - 3 lần trong năm nay thì áp lực tỷ giá vẫn còn. Động thái của Fed chỉ có thể tác động ngắn hạn vài phiên, trong khi tỷ giá tại Việt Nam sẽ tiếp tục chịu sức ép kéo dài.

Theo vị chuyên gia này, xét cả yếu tố thanh khoản lẫn không gian chính sách tiền tệ, từ nay đến cuối năm, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ chịu áp lực tăng nhẹ. Trên thực tế, một số ngân hàng đã có động thái điều chỉnh, với lãi suất kỳ hạn 1 tháng có thể lên tới 4,5%, đây là mức mà trước đây phải gửi 6 tháng mới đạt, hoặc kèm thêm các khoản “thưởng” lãi suất. Với những khoản tiền lớn từ 5 - 10 tỷ đồng, có ngân hàng có thể cộng thêm tới 1%. Ban đầu, hiện tượng này mới xảy ra tại một số ngân hàng, nhưng sau đó sẽ gây áp lực tăng thực sự.

Trong khi đó, lãi suất cho vay sẽ chững lại, khó giảm thêm. Từ cuối năm nay sang đầu năm sau, mặt bằng lãi suất cho vay có thể đi ngang, thậm chí nhích nhẹ trở lại.

Nguồn: MBS Research.

Cũng theo nhóm phân tích từ Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính thuộc Ngân hàng Techcombank, dự báo lãi suất huy động có thể tăng nhẹ cuối năm, nhưng vẫn ở vùng thấp.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng dự báo tăng 20 điểm cơ bản "Chúng tôi duy trì dự báo rằng lãi suất kỳ hạn 6 tháng của nhóm 14 ngân hàng thương mại lớn tăng nhẹ khoảng 20 điểm cơ bản và tiếp tục duy trì ở vùng thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế" - nhóm phân tích từ Techcombank nhận định.

Nhóm phân tích cho rằng có ba yếu tố chính giúp ổn định mặt bằng lãi suất. Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chương trình tái cơ cấu 4 ngân hàng yếu kém, đồng thời sẽ giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng nhận chuyển giao gồm Vietcombank, MB, HDBank và VPBank từ tháng 10, qua đó, cải thiện thanh khoản hệ thống.

Thứ hai, giải ngân đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, tạo thêm nguồn lực kích thích tăng trưởng kinh tế và duy trì lãi suất ở mức hợp lý.

Thứ ba, tỷ giá USD/VND được kỳ vọng bớt áp lực hơn vào cuối năm khi Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Cũng theo Công ty Chứng khoán MB (MBS Research), tính đến giữa tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng niêm yết trung bình ở các ngân hàng lớn đạt 4,8% và ở nhóm ngân hàng vừa và nhỏ là 5,1%, giảm 10 điểm cơ bản so với đầu năm.

Tuy nhiên, tăng trưởng huy động tính đến cuối tháng 7 chỉ đạt khoảng 6,9% so với đầu năm, thấp hơn đáng kể so với tín dụng, qua đó, có thể tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Ngân hàng nào trả lãi cao nhất?

Quan sát mặt bằng lãi suất huy động niêm yết tháng 8/2025, có thể thấy sự phân hóa rõ nét giữa ba nhóm ngân hàng: khối quốc doanh, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn.

Ở phân khúc ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank nổi bật khi thường xuyên dẫn đầu về lãi suất, đặc biệt ở kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) và 12 tháng (4,7%/năm), cao hơn VietinBank, Vietcombank và BIDV.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Mặt bằng lãi suất huy động tháng 8/2025 tiếp tục phân hóa rõ giữa ba nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh "đứng im" về biến động lãi suất, với Agribank dẫn đầu khối quốc doanh các kỳ hạn, VPBank giữ ngôi cao trong nhóm ngân hàng lớn, còn VCBNeo và MBV nổi bật ở khối ngân hàng nhỏ.

Ở nhóm ngân hàng thương mại lớn, MB là ngân hàng đứng đầu với kỳ hạn 24 tháng (5,7%). VPBank duy trì vị thế ở nhóm cao các kỳ hạn còn lại.

Ở nhóm các ngân hàng thương mại khác, bức tranh đa dạng và cạnh tranh gay gắt hơn, song thứ tự các nhà băng trả lãi cao gần như không biến động so với tháng trước. Theo đó, ở kỳ hạn 6 tháng được nhiều người dân lựa chọn gửi tiết kiệm, MBV và VCBNeo giữ top đầu 5,3%. Đứng sau là BacABank (5,25%). VCBNeo cũng dẫn top đầu các kỳ hạn ngắn 1 - 6 tháng; còn MBV trụ vững ở các kỳ hạn dài hạn 6 - 24 tháng.

Ở chiều ngược lại, SCB vẫn ngụp lặn dưới đáy bảng, là ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất ở tất cả các kỳ hạn: 1,6% cho 1 tháng; 1,9% cho 3 tháng; 2,9% cho 6 tháng... VietABank, SeABank, PVCombank... cũng là các ngân hàng trả lãi suất thấp các kỳ hạn./.