Giá vàng hôm nay (16/12): vàng miếng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới

|Sáng 16/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.305,17 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 06:06:35 sáng 16/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.305,17 USD/oune, tăng 4,77 USD/oune, tương đương mức tăng 0,11% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.169 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 16/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.
Tương tự, Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mốc 154,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra).
Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 151,8 triệu đồng/lượng mua vào và 154,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều./.