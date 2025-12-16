Giá vàng hôm nay (16/12): vàng miếng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới

Sáng nay, giá vàng thế giới chỉ nhích tăng. Trong nước, vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng. Đặc biệt, giá vàng miếng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh lịch, khi chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng.

Sáng 16/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.305,17 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:06:35 sáng 16/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.305,17 USD/oune, tăng 4,77 USD/oune, tương đương mức tăng 0,11% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.169 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 16/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Tương tự, Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mốc 154,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra).

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 151,8 triệu đồng/lượng mua vào và 154,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều./.