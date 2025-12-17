(TBTCO) - Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng thu ngân sách 11 tháng do đơn vị thực hiện được 10.243,34 tỷ đồng, đạt 119% dự toán pháp lệnh, đạt 109,7% dự toán HĐND tỉnh, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

Có 9/13 đơn vị thu vượt dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Trị cho thấy, có 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán 91,67% như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 102,2%; thu từ DNNN địa phương đạt 128,4%; thu từ đầu tư nước ngoài đạt 101,2%; thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 101,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 128,1%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 148,6%; thu phí và lệ phí đạt 105,4%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 135,1%...

Có 16/18 khoản tăng so với cùng kỳ, đó là thu từ DNNN trung ương tăng 10,9%; thu từ DNNN địa phương tăng 32,8%; thu từ đầu tư nước ngoài tăng 22,7%; thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 20,6%; thuế thu nhập cá nhân tăng 35,8%; thuế bảo vệ môi trường tăng 9,8%; thu từ lệ phí trước bạ tăng 39,2%; thu phí, lệ phí tăng 3,4%...

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 11 tháng được hơn 10.200 tỷ đồng

Về tổng số thu, có 11/13 đơn vị vượt và đạt tiến độ dự toán, đó là Thuế cơ sở 10 đạt 306,3%; Thuế cơ sở 5 đạt 200%; Thuế cơ sở 9 đạt 151,8%; Thuế cơ sở 4 đạt 147,9%; Thuế cơ sở 3 đạt 145,6%; Thuế cơ sở 1 đạt 145,6%; Thuế cơ sở 6 đạt 129,8%; Thuế cơ sở 8 đạt 119,4%; Thuế cơ sở 2 đạt 113,7%; Phòng Quản lý, hỗ trợ DN số 1 đạt 96,3%; Thuế cơ sở 7 đạt 93,7%.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị tập trung triển khai theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế. Quán triệt và thực hiện tốt công tác thu ngân sách theo mục tiêu, kịch bản đã đề ra, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao, tập trung đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, xác định trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành để đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện tháng 12 năm 2025.

Trong đó, rà soát, chuyển giao dữ liệu thương mại điện tử của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội cho các phòng, các Thuế cơ sở. Chỉ đạo các Thuế cơ sở tiếp tục rà soát, quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử.

Đôn đốc các Thuế cơ sở tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ có doanh thu khoán 1 tỷ đồng/năm trở lên và giám sát, có biện pháp xử lý hộ kinh doanh bán hàng không xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho khách hàng khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Thực hiện triển khai Chiến dịch “60 ngày hành động - Hộ khoán chuyển mình, Hộ kê khai vững bước”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 và chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Đôn đốc việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp vãng lai

Ông Khoa cho biết, đơn vị tăng cường công tác theo dõi tình hình sức khỏe doanh nghiệp, thường xuyên rà soát mã số thuế, tình hình kê khai thuế của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp ngừng nghỉ, bỏ địa điểm kinh doanh quay trở lại hoạt động để nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế nhằm kiểm soát, phục vụ tốt cho công tác quản lý, đảm bảo tỷ lệ tờ khai đã nộp đúng hạn trên 98%.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, các cơ quan có liên quan để kịp thời đôn đốc việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp vãng lai đang thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn như: Công trình đường ven biển; Cầu Nhật Lệ 3, Cảng nước sâu Mỹ Thủy, Sân bay Đồng Hới, đặc biệt là Công trình đường cao tốc qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở giai đoạn hoàn thành, bàn giao.

Cùng với đó, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách; thực hiện thu nợ đọng thuế qua công tác hoàn thuế; phối hợp với Sở Tài chính thu nợ đọng thuế qua cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án của các doanh nghiệp.

Tăng cường các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế; công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký...