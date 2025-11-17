Thuế tỉnh Quảng Trị thu nội địa 10 tháng vượt dự toán pháp lệnh

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, tổng thu nội địa 10 tháng năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh được 9.301 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán pháp lệnh, đạt 99,6% dự toán tỉnh, tăng 33,5% so với cùng kỳ.

Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao

Đánh giá kết quả thu nội địa 10 tháng, ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, có được kết quả trên là nhờ các đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người nộp thuế.

Trong đó, có 14/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán (83,33%) là thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 89,4%; thu từ DNNN địa phương đạt 263,7%; thu từ đầu tư nước ngoài đạt 87,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 118,6%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 131,3%; thu phí, lệ phí đạt 96,6%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 123,3%; thu tiền thuê đất đạt 123,4%...

Theo Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến Đề án 420; kiểm tra việc xuất hóa đơn bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động cho thuê nhà…

Còn lại 4 khoản thu không đạt tiến độ dự toán năm là thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 81,1%; thuế bảo vệ môi trường đạt 56,3%; xổ số kiến thiết đạt 83,3%; thu khác ngân sách đạt 82,9%.

Có 14/18 khoản thu tăng so với cùng kỳ, đó là thu từ DNNN trung ương tăng 8,4%; thu từ DNNN địa phương tăng 190%; thu từ đầu tư nước ngoài tăng 14,3%; thuế thu nhập cá nhân tăng 34,7%; thuế bảo vệ môi trường tăng 10,7%; lệ phí trước bạ tăng 43,5%...

“Về tổng số thu, có 9/13 đơn vị vượt tiến độ dự toán năm, đó là Thuế cơ sở 5 đạt 187,1%; Thuế cơ sở 10 đạt 143,7%; Thuế cơ sở 1 đạt 134,4%; Thuế cơ sở 4 đạt 132,9%; Thuế cơ sở 9 đạt 131,2%; Thuế cơ sở 3 đạt 130,6%; Thuế cơ sở 8 đạt 110,6%; Thuế cơ sở 6 đạt 110,6%; Thuế cơ sở 2 đạt 106,3%” - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho hay.

Tập trung triển khai theo dõi chặt chẽ tiến độ thu

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Khoa cho biết, các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế, dự báo thu hàng tháng, quý sát đúng với thực tế phát sinh để tham mưu các giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất của năm 2025. Tiếp tục rà soát ổn định đơn giá thuê đất giai đoạn 2026 -2031, chuẩn bị công tác lập bộ tiền thuê đất năm 2026.

Đồng thời, rà soát, chuyển giao dữ liệu thương mại điện tử của Cục Thuế, Thuế TP. Hà Nội cho các phòng, Thuế cơ sở. Chỉ đạo các Thuế cơ sở tiếp tục rà soát, quản lý đối với kinh doanh thương mại điện tử.

Đôn đốc các Thuế cơ sở tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh có doanh thu khoán 1 tỷ đồng/năm trở lên và giám sát, có biện pháp xử lý hộ kinh doanh bán hàng không xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho khách hàng khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Triển khai Chiến dịch “60 ngày hành động - Hộ khoán chuyển mình, Hộ kê khai vững bước” phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 về đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh và Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Theo ông Khoa, đơn vị tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Đồng thời tăng cường các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc các đơn vị được gia hạn các khoản nộp ngân sách đến hạn nộp, nộp kịp thời vào ngân sách đúng quy định.

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách; thực hiện thu nợ đọng thuế qua công tác hoàn thuế; phối hợp với Sở Tài chính thu nợ đọng thuế qua cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án của các doanh nghiệp.

Cùng với đó, bám sát việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý qua kiểm tra của từng đơn vị; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, phí truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước…