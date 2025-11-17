(TBTCO) - Tại Nghị quyết 21-NQ/ĐUBTC ban hành sau hội nghị tháng 11/2025 về việc hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước và bộ máy bên trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất quan điểm và mục tiêu của phương án, trong đó, trọng tâm là xây dựng các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, giữ vai trò trụ cột và tiên phong trong một số lĩnh vực quan trọng.

Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ĐUBTC về Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 11/2025 về việc hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước và bộ máy bên trong doanh nghiệp.

Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, trụ cột. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 7/11 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tháng 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ; đại diện các cơ quan Trung ương gồm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Đảng uỷ Chính phủ cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận và cho ý kiến về hoàn thiện phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước và bộ máy bên trong doanh nghiệp, trên cơ sở Tờ trình số 1176/TTr-DNNN ngày 5/11/2025 của Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận và tiếp thu ý kiến, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đã thống nhất với bố cục, quan điểm và mục tiêu được nêu trong phương án. Trong đó, có mục tiêu xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đóng vai trò trụ cột, tiên phong trong một số lĩnh vực quan trọng.

Tại Nghị quyết này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính thống nhất với lộ trình tổ chức thực hiện trong đó có trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện phương án.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính thống nhất với lộ trình tổ chức thực hiện phương án, trong đó, quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện phương án.

Tại Nghị quyết này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính giao Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện phương án và báo cáo Lãnh đạo Bộ ký tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, xem xét, cho ý kiến thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, tổ chức thực hiện sắp xếp và ban hành kết luận để triển khai, thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đề nghị các Thành viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các ban tham mưu của Đảng uỷ để tổ chức triển khai nghiêm túc./.