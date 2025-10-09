Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính tháng 10/2025

(TBTCO) - Ngày 9/10/2025, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính tháng 10/2025, nhằm triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Phùng Quốc Chí - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng các đồng chí là Bí thư (hoặc Phó bí thư) các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tham mưu của Đảng ủy Chính phủ cùng các Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính báo cáo kết quả công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2025. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội về nhiều nội dung lớn như phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Báo cáo kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIV của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, triển khai mô hình chính quyền hai cấp...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt: công tác văn phòng, tổ chức và phát triển đảng viên, công tác tư tưởng - tuyên giáo - dân vận và công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đồng chí Đỗ Văn Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Đảng ủy luôn chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, vừa bảo đảm ổn định tổ chức, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Đỗ Văn Trường cho biết, bước sang quý IV/2025, Đảng ủy Bộ Tài chính xác định tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong mọi hoạt động của ngành Tài chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quốc Chí - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính đã trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát quý III/2025.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung văn bản trình tại Hội nghị; đồng thời góp ý kiến, bổ sung đánh giá về một số mặt của công tác xây dựng Đảng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong 3 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính tháng 10/2025, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quý III năm 2025.

Về phương hướng quý IV/2025, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn Đảng bộ bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Chính trị, quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, đặc biệt là các nghị quyết về tài chính - ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội, và chuyển đổi số.

Về công tác Đảng quý IV, Bộ trưởng yêu cầu chủ động triển khai chương trình công tác quý IV/2025, đôn đốc tiến độ thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên; chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tiếp nhận, bàn giao tổ chức đảng tại các tập đoàn, tổng công ty khi có quyết định chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trực thuộc phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.