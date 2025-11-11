(TBTCO) - Góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến đề nghị bổ sung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần nêu rõ bao nhiêu chỉ tiêu vượt, đạt, chưa đạt.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu.

Cần làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030

Đại biểu Lò Thị Luyến cho biết, qua nghiên cứu cho thấy, một số chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chưa được đánh giá như: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn (mục tiêu 90%); tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (mục tiêu 100%).

Đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (Luật BHXH hiện hành đã quy định rất nhiều chính sách ưu việt để người dân tiếp cận được bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiện nay công tác truyền thông để cho người dân hiểu về chính sách BHXH còn nhiều hạn chế, nhiều bộ phận dân cư lao động tự do không biết, không hiểu về chính sách này, nên không tham gia BHXH tự nguyện để lo cho bản thân khi hết tuổi lao động, đây chính là một trụ cột an sinh xã hội quan trọng của Quốc gia, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay.

Cùng với việc Nhà nước chủ trương xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu có chất lượng, “không để ai bị bỏ lại phía sau” - tại trang 32 Dự thảo báo cáo chính trị, đại biểu Lò Thị Luyến cho rằng, Nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chính sách cho người dân để nâng cao nhận thức, hiểu rõ về chính sách, từ đó chính họ phải nhận thức được trách nhiệm với bản thân (nhằm tránh tư tưởng cho rằng trách nhiệm phải lo an sinh xã hội hoàn toàn thuộc về Nhà nước, người dân chỉ việc hưởng thụ).

Về sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, bên cạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là chủ trương lớn của Đảng nhằm cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Cũng theo đại biểu Lò Thị Luyến, Dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá tại trang 10 “Việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có sự chuyển biến rõ nét, đạt mục tiêu đề ra, góp phần tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước”. Đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị bổ sung số liệu minh chứng về nội dung tinh giản biên chế. Đồng thời, đề nghị bổ sung số liệu về tinh gọn tổ chức bộ máy, dự thảo báo cáo chính trị mới có số liệu về tinh gọn giảm đầu mối cấp tỉnh, cấp xã, chưa có số liệu về sắp xếp các bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp Nhà nước.

Chú trọng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Đại biểu Lò Thị Luyến đồng tình với nội dung đánh giá liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại trang 12: “Sự phân hoá giàu - nghèo, bất bình đẳng xã hội có xu hướng gia tăng. Hạ tầng giao thông, điện, nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn”; “Công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý và phát triển đảng viên còn một số khó khăn, bất cập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước”.

Đại biểu Lò Thị Luyến cho biết, dự thảo Báo cáo Chính trị cũng nêu nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới đó là: Chú trọng phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách; hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển. Thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững.

Để giải quyết những hạn chế, khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh ưu tiên về phát triển văn hóa, giáo dục, đề nghị bổ sung nội dung ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng miền thật tốt; có điện, có đủ nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất ở những vùng này. Đây là mong muốn lớn nhất của người dân, là điều kiện cơ bản và là yếu tố quyết định thúc đẩy ý chí của nhân dân tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo (trang 32 Dự thảo báo cáo chính trị đề ra: Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo và cơ bản miễn viện phí toàn dân. Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, chế độ dinh dưỡng cho người dân, nhất là các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương).

Đại biểu Lò Thị Luyến cho biết: Người dân rất mong muốn Nhà nước làm những việc mà người dân không thể làm được vì người dân không đủ lực để làm (kết cấu hạ tầng giao thông tốt và có sự kết nối vùng miền thuận cho việc giao thương đi lại; nước sạch phục vụ cho sinh hoạt; hệ thống thủy lợi phục vụ cho sản xuất; điện lưới phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh; phủ sóng phát thanh truyền hình; phủ sóng điện thoại... nếu Nhà nước làm tốt được những điều kiện này, văn minh sẽ đến với người dân, người dân sẽ tự nỗ lực cố gắng vươn lên để có cái ăn cái mặc, sẽ có việc làm, sẽ tự tạo sinh kế bền vững đảm bảo thu nhập cho cuộc sống.

Về Chương trình hành động ban hành kèm theo dự thảo báo cáo chính trị, đại biểu Lò Thị Luyến cho biết: Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất chủ trương sẽ hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành một Chương trình mục tiêu Quốc gia. Theo Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2030.

Trong dự thảo Chương trình hành động vẫn để 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ trương hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình cần được ghi rõ trong chương trình hành động để có sự thống nhất khi triển khai thực hiện./.