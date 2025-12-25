Giá vàng hôm nay (25/12): Vàng nhẫn tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

Đà tăng của giá vàng thế giới sáng nay chững lại, tuy nhiên vẫn sát mốc 4.480 USD/ounce – cao kỷ lục và tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong nước, sau phiên mạnh trước đó, sáng nay cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp. Cá biệt, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:49:31 sáng 25/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.479,54 USD/oune, tăng 1,58%, tương đương với mức tăng 0,04% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,084 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.755 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 144,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Với mốc giá trên, giá vàng đã tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là một năm bứt phá hiếm có của kim loại quý được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống. Nguyên nhân được cho là do căng thẳng địa chính trị, việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư dồi dào.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 25/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng giá vàng miếng ở cả hai chiều thêm 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 157,2 – 159,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 156,2 – 159,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với thị trường vàng nhẫn, cùng thời điểm, vàng nhẫn DOJI và PNJ bật tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở ngưỡng 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu bật tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở ngưỡng 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn Phú Quý cũng bật tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở ngưỡng 154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 157,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng SJC ổn định giá vàng nhẫn ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra./.