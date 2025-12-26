BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên phục vụ quốc phòng cho Cục Xăng dầu tại phân kho 85/kho 182

(TBTCO) - Ngày 25/12, Cục Xăng dầu phối hợp với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ giao nhận lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên giữa BSR và Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tại phân kho 85/kho 182.

Tham dự buổi lễ, về phía Cục Xăng dầu, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu; Đại tá Dương Ngọc Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Đại tá Phạm Minh Nhật – Phó Cục trưởng; cùng các đại biểu thuộc các đơn vị đầu mối toàn quân, chỉ huy các phòng, ban cơ quan thuộc Cục xăng dầu. Về phía BSR, có ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc; ông Cao Tuấn Sĩ – Giám đốc NMLD Dung Quất cùng đại diện các ban chuyên môn.

Đại diên Cục Xăng dầu và BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên

Trong thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các loại nhiên liệu đặc chủng như Jet A-1K, Diesel L-62, xăng RON83… do Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất. Các lô nhiên liệu được giao nhận đúng kế hoạch, chất lượng bảo đảm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của quốc phòng.

Sau quá trình sử dụng thử nghiệm và đánh giá, Bộ Quốc phòng đã cho phép sử dụng nhiên liệu đặc chủng do BSR sản xuất để thay thế một số chủng loại nhiên liệu nhập khẩu trước đây. Việc này không chỉ nâng cao tính chủ động trong bảo đảm xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, mà còn góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Tại buổi lễ, ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết, nhận thức được ý nghĩa đặc biệt của việc nghiên cứu sản xuất nhiên liệu đặc chủng quốc phòng, đơn vị đã phân công các kỹ sư, chuyên gia xuất sắc nhất tham gia. Qua thời gian, sự phối hợp giữa BSR, Cục Xăng dầu và các đơn vị liên quan đã đạt được nhiều thành công, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh quốc gia.

Đại diện BSR bàn giao sản phẩm nhiên liệu JET A-1K mẫu cho Cục Xăng dầu

Ông Đạt cũng nhấn mạnh, BSR sẽ tiếp tục ưu tiên sản xuất các nhiên liệu đạt chuẩn quốc phòng; phối hợp, nghiên cứu, mở rộng sản xuất các sản phẩm cung ứng cho Cục Xăng dầu. BSR cũng tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để cùng hợp tác, khai thác triệt để các thế mạnh về cơ sở hạ tầng; phối hợp vận hành, giao nhận, điều độ các sản phẩm… Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện các phương án để cùng bảo vệ các hạ tầng tại NMLD Dung Quất và Kho xăng dầu của Cục Xăng dầu. Đặc biệt, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp các dịch vụ, trang thiết bị, nhân lực nhằm bảo quản, bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng của 2 đơn vị.

Song song với hoạt động sản xuất và xuất bán nhiên liệu, BSR cũng phối hợp với Cục Xăng dầu trong triển khai Dự án Kho xăng dầu 85. Sau gần 3 năm xây dựng, kho xăng dầu này đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào vận hành, khai thác, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiếp nhận, dự trữ và cấp phát nhiên liệu cho quốc phòng.

Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu nhận định, trong thời gian qua, Cục Xăng dầu và BSR đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc nghiên cứu, sản xuất xăng dầu đặc chủng cung cấp cho quốc phòng và phát triển, xây dựng Kho xăng dầu 85 để chứa các sản phẩm xăng dầu đặc chủng. Việc BSR xuất bán các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng quốc phòng đã giúp tăng cường sức chứa các sản phẩm chiến lược. Đồng thời, BSR cũng đã hoàn thiện đồng bộ tất cả các khâu, từ khâu nghiên cứu, sản xuất, lưu trữ… giúp toàn quân bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Quân đội Nhân dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.