Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sáng nay, giá vàng trên thị trường thế giới niêm yết tại mốc 4.479,54 USD/oune, không thay đổi so với phiên trước đó. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt giảm cả giá vàng miếng, vàng nhẫn.

Sáng 26/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco dừng tại mốc 4.479,54 USD/oune

Cụ thể, trên thị trường thế giới, tại thời điểm 05:53:48 sáng 26/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco dừng tại mốc 4.479,54 USD/oune, trong thay đổi trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,900 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.755 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 144,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước, tại thời điểm 05:30 sáng 26/12, tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng16,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, ổn định ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 154 - 157 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không thay đổi so với hôm qua./.