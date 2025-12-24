Ngày 24/12: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (24/12) đảo chiều tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 92.000 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 92.000 - 92.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay (24/12) đảo chiều tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 92.000 - 92.700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 92.500 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng mạnh 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 92.000 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 92.700 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng mạnh 107 USD/tấn, lên mức 3.973 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 55 USD/tấn, lên mức 3.698 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 1,9 cent/lb, đạt mức 350,1 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,85 cent/lb, đạt mức 313,1 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 426,5 cent/lb, tăng nhẹ 3,65 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12/2026 tăng mạnh 5,45 cent/lb, đạt mức 382,55 cent/lb.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay (24/12) không biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu dao động từ 147.500 - 149.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.500 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Tương tự, Đồng Nai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.500 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu đạt mức 148.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 149.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang ở mức 6.809 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.146 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.