Ngày 24/12: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh
Sáng 24/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,476 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 24/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.613.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.694.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 23/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức hiện được niêm yết ở mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.295.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 23/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.300.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 23/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 24/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.265.000

2.295.000

2.267.000

2.300.000

1 kg

60.397.000

61.195.000

60.449.000

61.346.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.273.000

2.303.000

2.274.000

2.305.000

1 kg

60.603.000

61.407.000

60.645.000

61.458.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.613.000

2.694.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

69.679.826

71.839.820

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:35:06 sáng 24/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,476 USD/oune, tăng 2,234 USD/oune so với sáng 23/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.882.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.887.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 62.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 61.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với sáng 23/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:35:06 sáng 24/12/2025

