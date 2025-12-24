Ngày 24/12: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

|Sáng 24/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,476 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 24/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.613.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.694.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 23/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức hiện được niêm yết ở mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.295.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 23/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.300.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 23/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 24/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.265.000
|
2.295.000
|
2.267.000
|
2.300.000
|
|
1 kg
|
60.397.000
|
61.195.000
|
60.449.000
|
61.346.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.273.000
|
2.303.000
|
2.274.000
|
2.305.000
|
|
1 kg
|
60.603.000
|
61.407.000
|
60.645.000
|
61.458.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.613.000
|
2.694.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
69.679.826
|
71.839.820
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:35:06 sáng 24/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,476 USD/oune, tăng 2,234 USD/oune so với sáng 23/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.882.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.887.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 62.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 61.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với sáng 23/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:35:06 sáng 24/12/2025