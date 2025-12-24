Ngày 24/12: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới lên mốc 71,476 USD/oune, tăng 2,234 USD/oune so với sáng 23/12. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng theo.

Sáng 24/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,476 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 24/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.613.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.694.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sang 23/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức hiện được niêm yết ở mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.295.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 23/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.267.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.300.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 23/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 24/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.265.000 2.295.000 2.267.000 2.300.000 1 kg 60.397.000 61.195.000 60.449.000 61.346.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.273.000 2.303.000 2.274.000 2.305.000 1 kg 60.603.000 61.407.000 60.645.000 61.458.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.613.000 2.694.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 69.679.826 71.839.820

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:35:06 sáng 24/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,476 USD/oune, tăng 2,234 USD/oune so với sáng 23/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.882.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.887.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 62.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 61.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với sáng 23/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:35:06 sáng 24/12/2025