Ngày 24/12: Giá sao su thế giới phân hóa mạnh giữa các sàn

Giá cao su thế giới hôm nay (24/12) diễn biến trái chiều khi tăng tại Nhật Bản và Singapore. Trong khi Thái Lan và Trung Quốc chịu áp lực điều chỉnh giảm. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Mang Yang duy trì ổn định ở mức 408 đồng/TSC/kg.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,2% (0,1 Baht) về mức 61,4 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 1,1% (3,7 Yên) lên mức 326,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,1% (20 Nhân dân tệ) về mức 15.200 Nhân dân tệ/tấn.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 tăng 0,3%, lên mức 175,6 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản được hỗ trợ khi đồng yên tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, mức tăng bị kìm hãm do gián đoạn nguồn cung tại các khu vực sản xuất vẫn ở mức tương đối hạn chế.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 tăng 1,1 Yên, tương đương 0,33%, lên mức 332,8 Yên/kg (khoảng 2,12 USD).

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) giảm 20 Nhân dân tệ, tương đương 0,13% xuống còn 15.250 Nhân dân tệ/tấn (2.166 USD).

Hợp đồng cao su butadien giao dịch nhiều nhất, kỳ hạn tháng 2/2026 trên SHFE, tăng 180 Nhân dân tệ, tương đương 1,63% lên 11.230 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.